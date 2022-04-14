NBA／歷史上的今天 勇士奪破紀錄73勝、Kobe退役戰60分
NBA今(14)日進行附加賽，而在6年前的今天，是2015-16賽季的例行賽最後一天的賽程，金州勇士在當天創造了NBA史上最佳的73勝9敗戰績，而洛杉磯湖人傳奇球星Kobe Bryant則是砍下了60分。
2016年的4月14日，勇士在例行賽最終戰擊敗曼菲斯灰熊，戰績來到史無前例的73勝9敗，超越了芝加哥公牛隊在1995-96賽季締造的72勝10敗的紀錄，締造新的歷史。
這個賽季勇士開季就摧枯拉朽的拿下24連勝，當家球星Stephen Curry單季命中402顆三分球，至今仍是聯盟紀錄保持人。而且該隊整個賽季沒有經歷過連敗，也不曾輸給同一隊兩次，均為聯盟史上頭一遭。
另外，他們主場跨季54連勝為NBA主場連勝記錄，同時還以34次客場勝利，打破了單賽季客場贏球記錄。單賽季投進1068三分，成為NBA史上第一支單季三分命中數超過1000的球隊。不過這支偉大的球隊在總冠軍賽以3:4不敵克里夫蘭騎士，無緣冠軍。
而在勇士創紀錄的同一天，湖人在主場迎戰猶他爵士，這也是Kobe生涯的最終戰。他這一場比賽在末節連續取分，帶領球隊以101:96逆轉取勝。最終他繳出了60分4助攻4籃板的數據，為聯盟史上所有球星退役戰最高分。