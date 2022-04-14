台股早盤漲逾70點後回落盤下　觀光旅遊股表現亮眼

美股財報季起跑，美股四大指數昨（13）日皆收漲，台北股市今（14）日也開高，早盤漲70多點，來到17374點，但沒多久又來到盤下。台積電昨ADR漲逾4%，今下午法說會登場，早盤漲5元，來到578元。而今日盤面焦點為車用電子、IC設計，至於旅遊觀光股表現亮眼，鳳凰、山富、五福早盤都飆漲停，雄獅漲5%，華航與長榮航漲2.8%與3.5%。
美股道瓊指數13日上漲344.23點，或1.01%，收34564.59點；那斯達克指數上漲272.02點，或2.03%，收13643.59點；標普500指數上漲49.14點，或1.12%，收4446.59點；費城半導體指數上漲71.8點，或2.36%，收3119.3 點。
台北股市今日開盤漲51.6點，加權股價指數以17353.25點開出，早盤漲70多點，來到17374點，之後來到平盤上下附近游走。台積電今日下午法說會登場，昨日ADR漲逾4%，今股價強勢，早盤漲5元，來到578元。聯電也漲0.5%，來到49.05元。聯發科弱勢跌2%，來到862元。友達與群創跌0.5到0.6%。
今日IC設計擁有強勁力道，力智漲3%、矽力漲2.7%，旺玖、力旺與笙泉漲逾1%。另外，部分車用電子族群表現也亮眼，同致、茂林漲4%多，文曄也漲3%。而觀光類股強勢紅通通，鳳凰、山富、五福都飆漲停、雄獅漲5%、夏都漲逾4%，國賓與晶華漲近2%，寒舍漲逾1%，華航與長榮航漲2.8%與3.5%。