COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台股早盤漲逾70點後回落盤下　觀光旅遊股表現亮眼

▲美股財報季起跑，美股四大指數昨（13）日皆收漲，台北股市今（14）日也開高，早盤漲70多點，來到17374點，但沒多久又來到盤下。（圖／NOWnews資料照）
▲美股財報季起跑，美股四大指數昨（13）日皆收漲，台北股市今（14）日也開高，早盤漲70多點，來到17374點，但沒多久又來到盤下。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎/台北報導

2022-04-14 09:37:222022-04-14 09:40:28

美股財報季起跑，美股四大指數昨（13）日皆收漲，台北股市今（14）日也開高，早盤漲70多點，來到17374點，但沒多久又來到盤下。台積電昨ADR漲逾4%，今下午法說會登場，早盤漲5元，來到578元。而今日盤面焦點為車用電子、IC設計，至於旅遊觀光股表現亮眼，鳳凰、山富、五福早盤都飆漲停，雄獅漲5%，華航與長榮航漲2.8%與3.5%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美股道瓊指數13日上漲344.23點，或1.01%，收34564.59點；那斯達克指數上漲272.02點，或2.03%，收13643.59點；標普500指數上漲49.14點，或1.12%，收4446.59點；費城半導體指數上漲71.8點，或2.36%，收3119.3 點。

台北股市今日開盤漲51.6點，加權股價指數以17353.25點開出，早盤漲70多點，來到17374點，之後來到平盤上下附近游走。台積電今日下午法說會登場，昨日ADR漲逾4%，今股價強勢，早盤漲5元，來到578元。聯電也漲0.5%，來到49.05元。聯發科弱勢跌2%，來到862元。友達與群創跌0.5到0.6%。

今日IC設計擁有強勁力道，力智漲3%、矽力漲2.7%，旺玖、力旺與笙泉漲逾1%。另外，部分車用電子族群表現也亮眼，同致、茂林漲4%多，文曄也漲3%。而觀光類股強勢紅通通，鳳凰、山富、五福都飆漲停、雄獅漲5%、夏都漲逾4%，國賓與晶華漲近2%，寒舍漲逾1%，華航與長榮航漲2.8%與3.5%。


今年前3月稅收創新高　但證交稅已連續3個月負成長

台積電、航運股領攻！台股大漲310.74點收在17301.65點

疫情燒！民眾憂防疫保單停售潮　金管會：還有新商品可買

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀