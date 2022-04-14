泰國潑水節來了！超美女星化身宋干節女神

泰國政府原先有意讓潑水節在今年進行潑水活動，但受到新型冠肺炎疫情的影響，最終仍是禁止大型的潑水活動。2022年的潑水節是泰國連續第三年政府禁止進行大型潑水活動，傳統上泰國民眾會在潑水節全家到寺廟祈福。雖然潑水被禁止，但宋干節活動仍進行，且今年請來泰國知名女星化身為宋干女神，遊行過街。
每年的4月13日到15日是泰國的新年宋干節，而潑水則是其中會進行的活動，因此外國旅客俗稱為潑水節。2022年的宋干節，曼谷暹羅天地ICONSIAM自4月8日至17日，展開一系列的宋干節活動，館內館外到處都是泰式新年的佈置，更安排著名的泰國女星平采娜（Baifern）化身美麗的宋干節女神揭開活動序幕。
平采樂以「初戀那件小事」在亞洲爆紅，近期更以當初的銀幕情人馬力歐一起合拍Netflix電影，話題性十足。平采娜是中、泰混血兒，擁有四分一華人血統，爺爺是潮州人，她更有個中文名叫呂愛惠。憑自然的演技和混血外型在高中時就受到關注，不過她選擇先專注學業，更考入曼谷知名的詩納卡琳威洛大學，在戲裡和戲外都是令人稱羨的女神。
宋干節除了潑水，還有很多傳統儀式，例如浴佛、浴僧侶、獻水等，是一個泰國人一家團圓歡慶的節日。在這期間，泰國各大城市都會推出狂歡活動，邀請民眾一同感受快樂的新年氛圍。