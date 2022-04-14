俄烏戰爭連鎖效應　敏感市場資金大逃殺

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然而這些可計算的損失，只是整場戰事的冰山一角，即使烏克蘭加上俄羅斯的GDP合計，僅占全球二個百分點，戰爭所激化出西方民主國家與歐亞集權體系的對立，已使得全球經濟體系因此出現不可逆轉的變化。
俄烏開戰超過一個月，國際資金已大舉撤出政治敏感市場。截至四月八日為止，不僅戰事爆發的歐洲股債市連續近五週淨流出，頻頻被點名下一個可能爆發軍事衝突的台海兩岸，金融市場也遭到波及。
根據金管會統計，三月外資淨匯出逾59.41億美元（約1718億元台幣），改寫史上單月第六大淨匯出量。《財訊》指出，連固定收益投資人，特別是過去偏好亞洲高收益債券的人，也在這一個月紛紛將資產轉往美債。這些都在在反映了國際投資機構在俄羅斯被金融孤立後，投資市場對全球地緣政治風險的重新評估。
不過，戰爭和通膨傷害了需求，卻將催生創新技術，也帶來新的投資思維。與1980年代相比，現在的能源是有替代性的，從太陽能、風電到氫能，或者可當作備援的核電，都可作為油、氣的替代，只是需要時間。而以目前高漲的油價，正是反映短時間難以接應的窘境，長期下來，多樣性的能源，分散式發電，以及相對穩定的電網、儲能設施，將進一步削弱石油的制霸地位。
俄烏戰事除了牽動能源創新、供應鏈重新布局以外，對台灣更有意義的是，美國對中共攻台的下檔風險保護。台灣在軍力、科技、金融的地位，對世界局勢的牽動，絕對不亞於烏克蘭，雖然最近外資把台股當作提款機，除了景氣的變化，也有政治的因素，但對於長線投資，有保護的標的，才能被當作長期逢低買進的標的。