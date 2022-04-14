NBA／比肩詹皇！三球20歲前達成20+6+6 聯盟史上第二人
夏洛特黃蜂在本季附加賽以103:132慘敗給亞特蘭大老鷹，「三球」LaMelo Ball的球季也正式畫下句點。他在20歲這一年，場均可以得到20.1分7.6助攻6.7籃板，是除了「詹皇」LeBron James之外，聯盟史上第二人。
黃蜂去年被溜馬痛擊，在附加賽輸了27分，無緣拿到季後賽門票。之後球隊將這一場比賽的比分貼在了休息室的門口，激勵球員努力避免同樣的事再發生。但這支球隊畢竟還是太年輕，有很多地方需要改進，這一季附加賽他們輸了29分。
雖然球隊沒辦法更進一步，不過黃蜂已能確定他們未來的核心，在2020年以探花身分加入之後，Ball今年繼續成長，已經是球隊不可或缺的一員，得分、籃板、助攻都有所成長，特別是三分球命中率提升顯著，讓他在進攻端效率增加。
根據NBA統計，在20歲時，場均能得到超過20分、6籃板6助攻的球員，整個聯盟史上，此前僅有James一人。而這一季結束後，Ball也加入了前者的行列，達成這一了不起的成就。
James當年以「天選之子」的名號加入NBA，在外界巨大的壓力下，他於第二個賽季時，打出場均27.2分7.4籃板7.2助攻的可怕數據，證明自己的實力。