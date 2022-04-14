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直播／疫情何時到高峰、單日確診數即將破千？陳時中說明

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／NOWnews）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／NOWnews）

編輯中心/綜合報導

2022-04-14 14:00:00

近日本土確診病例數連連攀升，昨（13）日本土確診單日新增744例，創下史上新高。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾認為，至月底時單日新增本土病例破千很有可能，如今看來甚至會提前，疫情發展究竟何時到達高峰？指揮中心可望在記者會上進一步說明。

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對於疫情變化，陳時中曾透露單日確診破萬也有可能，不過對於疫情時會到達高峰，陳時中昨天表示目前疫情還在發展階段，高點會落在哪很難預測。不過陳時中曾在廣播節目上預言，6月底或許會看到「疫情的尾巴」，但衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎則認為困難，李秉穎預測這波疫情到9月才會趨緩，甚至可能拖到年底。

最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會，由指揮官陳時中說明，《NOWnews今日新聞》將全程直播，帶您掌握最新消息。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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