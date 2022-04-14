「耳朵長皮蛇」恐顏面神經麻痺！凶狠程度不可小覷

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帶狀疱疹的特徵是沿著單側皮節分布的疼痛水泡性皮疹，較常出現在身體軀幹，只會單側呈現，所以以前有個鄉野傳聞，如果帶狀皰疹繞身體一圈，就會容易死亡，這真的是很罕見的，因為帶狀皰疹的發作幾乎都是單側的。長在身體上面的帶狀皰疹，就是大家耳熟能詳的皮蛇，皮膚上很像長了一條紅色的蛇，而且痛不欲身，像是被蛇咬掉一樣。但您知道帶狀疱疹也可能長在耳朵上嗎？而且它的後遺症還挺嚇人的。
皮蛇長在臉上很嚴重 引發雷氏症候群
長在耳朵周圍的帶狀皰疹是很兇狠的，有機會造成嚴重的後遺症。一開始通常單以耳朵疼痛表現，此時沒有水泡狀的皮膚表現喔！但3-5天後會開始在耳殼或耳道內出現水泡，甚至併發同側面神經麻痺，這就是典型的「雷氏症候群」（Ramsay Hunt syndrome）；另外，亦可能伴隨的症狀為耳鳴、聽力下降、頭暈等等。因此當有急性耳朵疼痛發生時，請務必諮詢耳鼻喉科醫師，並密切觀察耳朵周圍是否有水泡的產生。
怎麼治療 耳周圍帶狀疱疹呢？
治療方式為「口服抗病毒藥物」，若是合併面神經麻痺，可以同時使用口服類固醇治療，但神經修復的時間較久，通常需要數個月，且恢復的程度不一，未來是很可能會留下輕微程度的面神經麻痺。
「預防勝於治療」，除了養成良好的生活習慣，保持身體的抵抗力之外，接種帶狀疱疹疫苗也是一個新時代的武器（小朋友部分則是建議好好施打兩劑的水痘疫苗喔。成人部分如果沒有得過水痘，年紀還很輕，也還是建議可以施打兩劑的水痘疫苗喔，中間間隔一個月）。
帶狀疱疹疫苗是一種活性減毒度苗，基本上主要成份和兒童施打的水痘疫苗相同，但其強度較水痘疫苗高出14倍以上，五十歲以上的民眾建議施打帶狀疱疹疫苗以預防嚴重併發症，之前曾經得過帶狀疱疹的民眾依然可以接種疫苗，再次喚醒體內的抗體。
陳醫師知道大家很在意疫苗副作用，此疫苗副作用不明顯，常見的副作用是為短時間的接種部位疼痛腫脹或頭痛。而五十歲以下的成年人如果曾經得過水痘，併發重症的機率較低，還是可以考慮接種帶狀疱疹疫苗來提升保護力；若成人從未得過水痘而且未接種過水痘疫苗，則建議您優先接種兩劑水痘疫苗（需間隔四週以上）。
文章來源：帶狀疱疹長在耳朵附近竟然會造成這麼嚴重的後遺症！雷氏症侯群
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53392
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