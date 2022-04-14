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小王子回來了！張國煒再演復仇記　重返長榮接任立榮董座

▲星宇航空董事長、長榮集團創辦人張榮發四子張國煒（中）今（14）日正式奪回立榮董座，而這也是張榮發於2016年逝世後，張國煒被迫出走長榮集團後首次回歸。（圖／星宇航空提供）
▲星宇航空董事長、長榮集團創辦人張榮發四子張國煒（中）今（14）日正式奪回立榮董座，而這也是張榮發於2016年逝世後，張國煒被迫出走長榮集團後首次回歸。（圖／星宇航空提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-04-14 13:14:232022-04-14 13:50:24

星宇航空董事長、長榮集團創辦人張榮發四子張國煒今（14）日正式接任立榮董座，而這也是張榮發於2016年逝世後，張國煒被迫出走長榮集團後首次回歸。外界看來，原以為張國煒被拔掉集團總裁、長榮航董座大位後已無心於家庭紛爭，自立門戶創立星宇航空，想不到從今（2022）年開始，被流放邊疆的小王子開始強勢回歸，再次上演復仇記！

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張國煒為張榮發之四子、二房獨子，星宇航空創辦人兼董事長，曾任長榮航空董事長、長榮航空董事、長榮航空機師、長榮海運董事，同時也是台灣第一個擁有波音777駕駛及維修專業證照的航空公司董事長。

長榮集團創辦人張榮發於2016年1月逝世，依照張榮發遺屬，長榮集團總裁兼長榮航空董事長應由張國煒接任，不料卻引發大房兄長的不滿，因遺產爭議而出現變化，不僅遭到解除總裁職務，幾天後更被解除長榮航空董事長位子，形同將張國煒掃地出門，離開長榮的張國煒，馬上籌資創辦星宇航空，花了兩、三年時間，2018年5月2日，星宇航空正式成立，被譽為是最勵志的「王子復仇記」，2019年張國煒更幾度「御駕親征」星宇的新機抵台，精品航空的定位與以往未曾想像過的客層目標，都由張一手打造。

2020年1月，星宇在小年夜開航，張國煒感性發文向已故父親張榮發喊話，「爸，我的新公司今天開航啊，你有高興麼，我們會加油啦，你放心，不會給你漏氣。」致詞時，他也不諱言說是依靠父親的遺產，但他也落下狠話「要讓不看好我們的人刮目相看！」

雖然星宇航空剛起步就遇到疫情攪局，不過截至目前為止，星宇已成功開拓包括福岡、東京、大阪、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、新加坡、胡志明市及馬尼拉各航點，未來更瞄準北美市場拓點。雖然因為疫情，民眾幾乎沒有機會搭乘，不過在星宇與各項台灣IP、知名餐廳合作後，也打響了名號，張國煒期盼打造屬於台灣品牌、獲國際肯定的航空公司，星宇航空去年第三季累積虧損逾61億元，隨邊境解封漸露曙光、造價上百億的廣體客機也將在今年交付，星宇4月辦現增40億元，預計第三季進軍資本市場籌銀彈，對於星宇航空的表現，各界期待。

如今，這位小王子再次上演「復仇記」，由「弟弟派」掌握的長榮國際日前出手，13日晚上立榮公告解任現任董事長林志忠，張國煒將以雲衫公司的法人代表回任立榮航空董座，今日上午宣布正式接任立榮航空董事長，不僅震撼業界，也掀起一番討論。

張國煒則是強調，長榮集團是張家的產業，畢竟是父親花了幾十年努力下來，激情過後，還是要把理性收回來，沒有一個人想要毀壞這個集團，兄弟姐妹大家都有股份，不要由外人來操縱，讓大家來吵架，「這中間有太多有心人士，希望不要讓這些人破壞。」至於未來立榮該往哪裡走？這位小王子會怎麼做？外界都在期待。


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