常常胸悶、心悸？留意心房顫動！醫：可控制，盡早檢查慎防腦中風！

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張雲德醫師表示，心房顫動是常見的心律不整疾病， 65歲以上的發生率約為5%，且隨年齡增長，發生機率也會逐步提升，到了80歲約可高達10%，其中男性的發生率又比女性來得高。而人口老化也使得盛行率逐漸提升，再加上慢性病盛行率急遽攀升，對於心房顫動患者而言相當不利，若合併有三高、糖尿病、心衰竭等慢性疾病，腦中風等風險更會大幅提高。
張醫師更進一步解釋，心臟出現異常發生顫抖、血液亂流，就有可能形成血塊，這些血塊會隨著血流再送往身體各處，若形成血栓，身體塞住的部位就容易受損，例如梗塞型腦中風、心衰竭、腸中風、腎臟衰竭等，且不單僅限於器官。梗塞型腦中風和心房顫動的關係更是密切，約占成因的1/4，不少患者是在中風後才發現，已錯失了黃金治療期。
也藉此呼籲高風險族群應積極地接受治療、控制慢性病，並定期接受預防腦中風等風險評估，以利降低併發症的風險。
胸悶、疲憊、焦慮莫輕忽，留意心房顫動防腦中風！
了解心房顫動的重要性，張雲德醫師也提醒，心房顫動症狀往往會讓人輕忽、混淆，民眾日常必須留意，例如除了心跳節奏紊亂，也包括了容易讓人誤以為是緊張等心理因素的心跳加速，或是許多身體問題都可能造成的心悸，又或是胸悶、覺得喘、呼吸困難、頭暈等。值得注意的是，心房顫動也可能不會有上述症狀出現，取而代之的是情緒焦慮、疲倦等身心狀態異常。由於這些症狀發生的頻率相當不規則，若持續一段時間，應盡早檢查，透過病史詢問、心電圖等方式精準評估及判斷，若發現為心房顫動，及早治療，可望回歸正常。
除了觀察症狀以外，目前也有不少智慧型手錶、手環等，內建可偵測心律不整的心電圖功能，手指按壓錶面30秒便可偵測有無異狀，不論是心跳加速或漏拍皆可偵測，若使用者有心房顫動的跡象便會收到警示，並提醒前往醫院檢查。日後使用藥物、治療期間，亦可透過此方式持續追蹤，透過自我觀察及科技協助，更可大幅降低腦中風等風險。
婦突然手麻、無力，竟是心房顫動引中風！
張雲德醫師分享，診間曾遇過一名86歲、長期追蹤的婦人，田間工作時突然發現右手發麻、無力且蒼白，緊急前往急診就醫，經診斷為手中風。
所幸該案例警覺性高及時就醫，在經過導管手術取出血栓後恢復血流，得以完全緩解症狀。後續透過24小時心電圖確診陣發性的心房顫動，在服用抗心律不整藥物及抗血栓藥物治療後，至今健康的持續於田間工作。
心房顫動可控制，盡早檢查遠離中風危機！
張雲德醫師表示，心房顫動治療目標主要包括「矯正心律」、「減緩症狀」、「降低風險」三大方向，當中以矯正心律最為優先。早期的心房顫動就可以透過抗心律不整藥物、心臟電擊整流術、電燒等方式，矯正心律回歸正常，如此不僅有助降低心房顫動的發生，也減少腦中風等問題的機率。除此之外也包括了抗血栓藥物，有助降低血栓發生的機率，亦可降低腦中風風險。治療方式因人而異，因此鼓勵患者多與醫師詳細討論、溝通，以利使用最適合的方式治療，再配合良好作息、飲食控制、培養運動等，更有助穩定控制病情。
MAT-TW-2101526-1.0-04/2022
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