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理科太太後悔「奉子成婚」　媽媽的話讓她大澈大悟

▲理科太太後悔奉子成婚，媽媽的話讓她大徹大悟。（圖／MOMOTV提供）
▲理科太太後悔奉子成婚，媽媽的話讓她大徹大悟。（圖／MOMOTV提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-04-14 13:39:50

YouTuber「理科太太」（陳映彤）與台裔美籍老公「理科先生」John去年底正式宣布離婚，她近日上節目《大雲時堂》接受主持人李四端專訪，除了自述這回獨自上節目的心境轉變，也剖析這段婚姻結束之因，坦言接受心理諮商才意識到不了解自己和前夫，如今她回歸生技專業，YouTuber作為副業，感情方面則希望下個交往對象，不一定要以結婚為前題。

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▲理科太太與John去年底正式宣布離婚。（圖／理科太太臉書）
▲理科太太與John去年底正式宣布離婚。（圖／理科太太臉書）
理科太太2年前曾攜手前夫John接受《大雲時堂》採訪，面對今非昔比的心境轉變，難得提及自己與母親的關係，坦言過去和母親互動緊密，也非常聽話，但隨著年紀漸長，開始無視她的安排，例如雙方曾為了出國念書產生嚴重分歧，甚至與母親冷戰1個月。

理科太太的每段感情，媽媽都不認可，婚變後才大澈大悟要聽媽媽的話，由於母親對自己的交往對象，都只表示不喜歡，因此她拒絕與母親分享感情世界，所以當初她衝動奉子成婚，母親只能默然接受，直到自己同樣為人母親，加上一路來面對的生命波折，性格才變為柔軟。

至於5年婚姻破裂，決定走上離婚一途，理科太太表示最主要還是彼此價值觀不同使然，坦言婚後才意識從未真正了解過對方，雙方也曾以不離婚為前題，試圖透過婚姻諮商盡力修補，她認為諮商是雙方都要改變，而非其中一人改變，但諮商後發現分歧反更甚以往，才下定決心離異。剛結束一段婚姻，理科太太表示目前需要沉澱，暫時沒打算展開新戀情，且談感情不一定要以結婚為前提，期許彼此是更多的陪伴。

▲理科太太上節目《大雲時堂》，接受主持人李四端專訪。（圖／MOMOTV提供）
▲理科太太上節目《大雲時堂》，接受主持人李四端專訪。（圖／MOMOTV提供）

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