局部麻醉安全嗎？　專科醫師揭「注意事項」

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安南醫院主任秘書暨麻醉科主任蘇翔表示，局部麻醉可分注射式及浸潤式兩大類，臨床上以注射式較為普遍，一般使用藥物為Lidocaine利達利多卡因和Mepivacaine卡波卡因，此類藥物主要是針對皮下1-2公分的神經和神經末梢來進行麻醉，使用簡單方便，效果快且副作用小，適合一般門診手術如息肉切除或是傷口縫合及拔牙使用。
不過，如病灶位置太深、範圍太大或是己化膿腫脹，導致局部麻醉劑已經無法在皮下達到浸潤神經效果，此類傷口就無法使用上述簡單局部麻醉方法了。
注射式局部麻醉 手術範圍大、時間長恐致中毒
蘇翔主秘說，局部麻醉因使用範圍廣泛，因此施打者大都由手術醫師來親自執行。但施打局部麻醉並非完全沒有風險，如手術範圍過大或手術時間過長導致一直重複施打或皮下注射時誤注射入病人的動脈或靜脈，通常病人發生的常見症狀有視力模糊、暈眩、高血壓、激動、意識模糊、頭暈、嗜睡、煩躁、聽覺變化、耳鳴、口周麻木、金屬味和構音障礙也就是臭乳呆(台語)等藥物中毒問題，但通常經過休息和點滴治療後都能逐步緩解。
浸潤式局部麻醉 應注意病人是否有過敏病史
至於浸潤式局部麻醉，則是最常見於眼科手術、醫美臉部手術和泌尿科檢查方面。蘇翔主秘指出，浸潤式局部麻醉因藥物使用量不多因此相對安全，唯一要注意的地方是病人是否曾有對麻藥或軟膏類藥品過敏病史。
這些情況使用局部麻狀藥物 應格外注意
蘇翔主秘強調，局部麻醉藥物在使用上需注意安全外，如有以下身體症狀的病人也不建議使用局部麻醉進行手術，舉如年齡大有巴金氏症或退化性大腦症狀如老年性癡呆、精障病人、國小以下兒童。病人和家屬在術前務必要跟手術醫師充分討論，以選擇最適宜病人的麻醉方式，而最方便之道就是可以在術前掛號，直接諮詢駐診麻醉專科醫師。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53394
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