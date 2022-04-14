肯尼NOW星球／針對306事件做回應！林志彥替球迷討福利？
辣個男人回來啦！在306事件之後消失一個月的林志彥再度回到新竹攻城獅主場和球迷同樂，聽說在志彥哥不在的這段期間，連攻城獅的總經理都不知道他跑去哪裡，因此肯尼哥透過這次機會再度邀請志彥哥上《肯尼NOW星球》，和粉絲們分享這一個月都在做些什麼。
在分享這一個月都在做什麼之前，志彥哥知道觀眾朋友最想知道的是「306事件」的始末，他決定透過節目來回應，他說：「其實我那天是有點我那天有點情緒，我忘記自己的是一個所謂的播報員的角色，我把自己當成了攻城獅的球迷，看到在比賽的過程內容當中有一些我們或許是能夠一鼓作氣衝過去，然後就是有一些這種莫名的中斷什麼什麼，我就覺得很氣該贏怎麼會沒有贏下來，我是把麥克風就直接往那箱子一丟，然後說了髒話」，但志彥哥再三強調他沒有罵人。
在事件之後，志彥哥覺得他做了錯誤的示範，因此這一個月他到新竹的學校當導護志工，保護小朋友的安全，他說：「那個國小的主任超喜歡我，主任說我人高馬大，來站在路口一定可以保護這些小朋友，除了當導護志工我還有去幼稚園教小朋友跳舞，並教導他們做錯事要勇於認錯」。
期間也發生非常有趣的事，志彥哥在當志工的過程中會自掏腰包送禮物給小朋友，志彥哥笑著說道：「原本答應幼稚園園長要送小朋友瑞迪的繪本，想說60本應該夠了，沒想到因為怕小朋友失望連另一間幼稚園也送了，最後差不多送了400本左右」。
肯尼哥問了那麼多問題，志彥哥決定替獅迷「謀福利」，他問肯尼哥大家敲碗很久的布魯斯巫獅何時開箱？肯尼哥會把球隊機密跟他說嗎？4/14（四）晚間十點，一定要準時收聽收看《肯尼NOW星球》喔！