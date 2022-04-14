巷仔內／張國煒奪立榮董座　股權角力年初便暗潮洶湧

我是廣告 請繼續往下閱讀
此次是由張榮發大房的長子張國華「大哥派」，對上二子張國明、三子張國政的「弟弟派」，而二房、張國煒的母親李玉美卻跌破各界眼鏡，外界原本預估李玉美將持中立立場，但她卻將手上握有7%股權投給了弟弟派，因此讓弟弟派拿下過半數的3董1監，張國華也就此喪失主導權。
二房與大房弟弟派的合作，使原立榮航空董事長林志忠、原長榮國際總經理戴錦銓遭撤換，現由張國煒將接下立榮董事長，而之後立榮與星宇的合作也備受矚目。不過張國煒今日表態，航空業界合作是常有的事情，但目前看來沒有合併的需要。
而對於外界認為，長榮集團將「海空分家」，張國煒以長榮國際股權條件作為交換，而拿到立榮董座席位，張國煒則澄清，「並沒有什麼協議，沒有什麼條件交換，這就是家族分工的狀態，畢竟都是張家產業，大家現在有個共識形成，讓集團業務可以顧好。」
不可諱言的是，張國煒執掌立榮董座，弟弟派人馬功不可沒，業內人士就分析，星宇若想要合併立榮，看中的絕對不是國內航線的經營權，因為國內航線不比國外，不能經由市場機制決定要不要飛，相關經營策略得看中央臉色，且具有提供國人交通運輸正義的身份，星宇與立榮若兩者整併絕對不是為了營利考量，應該會有其他的總和評估目的。
時隔6年張國煒再度重返長榮集團掌權，不過長榮集團家大業大，緊接著6月將迎來長榮鋼鐵董事會改選與長榮國際股東會，很可能成為張家兄弟下一回合的主戰場。