獨／簡訊曝光！捲澎恰恰欠債佩真疑雲　泡菜館老板不忍了

綜藝大哥澎恰恰積欠1.6億元債務，目前努力賺錢還款中，不料女星佩真曝光去年借給澎46萬元，希望前輩趕緊還清，原本一度協議好要分期付款，沒想到事後又各說各話，還扯到宜蘭黃金泡菜館合作爭議，儼然是一場羅生門，澎恰恰友人今（14）日到法院提告佩真毀謗，佩真也考慮反擊提告，而被捲出這場風波的的泡菜館老闆吳先生，特別向《NOWnews今日新聞》還原事情始末，希望兩者債務不要再牽扯到泡菜館。





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▲澎恰恰扮成濟公出巡到夜市，努力表演還債。（圖／翻攝澎恰恰FB）

▲佩真借了46萬給澎恰恰，希望前輩盡快還錢。（圖／翻攝佩真FB）

吳先生表示，澎恰恰原本是黃金泡菜館代言人，受邀擔任佩真的直播間開幕嘉賓，當時他得知澎恰恰跟佩真借款46萬元，錢已經分兩次匯入汪建民的戶頭裡，澎事後卻無力支付，因為佩真有房貸壓力，還有兩個小孩要養，為了協調兩方，幫澎恰恰紓解困局，才會提議出貨給佩真販售，每次直播從盈餘裡折抵8萬元，協助好友還清債務。





沒想到他出貨給佩真後，原本6瓶1,199元的泡菜組，卻被她無故壓低價格到999元，造成損失，其他合作藝人也有意見，雙方合作直播一次後就破局，事後也沒收到佩真售出產品的貨款，如今澎恰恰還不出錢，卻稱這是泡菜館和佩真彼此間的協議，讓他公親變事主，導致泡菜館形象重挫。吳先生強調，這單純是澎恰恰和佩真的債務，與自己和澎的幕後百億金主林秉文都無關，澎恰恰2月到彰化出庭面對百萬債主官司時，還信誓旦旦表示已經處理好佩真的欠款，允諾會好好解決，沒想到事隔兩個月，卻演變成這個局面。





▲澎恰恰去年就否認有寄過存證信函給佩真。（圖／吳先生提供）

▲吳先生出示與佩真的對話。（圖／吳先生提供）

▲吳先生不滿佩真將泡菜價格砍到999元銷售。（圖／吳先生提供）

無端被捲入這場羅生門，吳先生出示與澎恰恰、佩真的LINE訊息，澎恰恰否認寄存證信函給佩真，指「她真是有夠會編故事，可能農曆7月，好兄弟寄給她的」，也請友人幫忙按鈴提告，把球丟回給佩真處理，吳先生表態說希望這筆債務麻煩兩個人好好處理，「不要再扯到泡菜館，若再扯到我們，不排除對簿公堂」。



