短期炒房打不死？Q1房地合一稅收創新高 這裡暴增4.8倍
近期房市有多火熱，從稅收看就知道！根據最新房地合一稅收統計，今年第一季全國個人的房地合一稅收為72.9億元，創下歷史的同期新高，而且光是今年第一季的稅收，就比過去5年的同期稅收總額還要高，顯示過去一段時間房地產的短期交易都有明顯增值，反映到稅收就出現暴增現象！最誇張的地方就落在房價飆漲的新竹，今年第一季新竹縣的個人房地合一稅收，和去年同期相比暴增4.8倍。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若房地合一對於抑制短期交易有效的狀況下，應該是「案件少、稅收少」，但近期的房地合一稅收卻持續攀高，反映短期房價快速上漲，房價上漲力道比政策管制還要強！另一方面去年房地合一2.0上路後，也把預售換約也納入房地合一稅，很容易就碰到45%的稅率，也可能進一步帶動房地合一稅收增加。
統計顯示，今年第一季個人房地合一稅收，全國達到72.9億元，創下歷史的同期新高，且今年第一季的稅收比過去5年同期的稅收總金額還高，幾乎是一季抵五季，由此可見過去一段時間房市上漲幅度驚人，短期交易不動產都有明顯增值。
以區域來看，稅收金額最高的是台中市的15.5億元，年增62%，穩坐六都房地合一的稅收王，第二名則是交易量最大的新北市，第一季房地合一稅收10.2億元，年增幅度高過一倍，第三名則是南台灣的高雄市，稅收9.4億元，年增幅度也接近一倍。
至於增幅最大的則是新竹縣，個人房地合一稅收從去年第一季的6千萬，暴增至今年第一季的3.7億元，年增480%，是房地合一稅收增幅最高的區域，也反映過去一段期間新竹房價飆漲的現象。