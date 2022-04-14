力推社交距離APP 陳時中：考慮依法要求確診者上傳資料
中央流行疫情指揮中心近期大力推廣社交距離APP，不排除用其取代簡訊實聯制，指揮官陳時中今（14）日出席新北市「居家照護計畫」啟動記者會，也再次呼籲民眾使用社交距離APP。不過有媒體提問表示，如果確診者沒安裝APP，那麼防護網不就破洞了？陳時中回應，確診者未登錄其實可用《傳染病防治法》管理，目前是以鼓勵宣導為原則，但也不排除依法強制要求。
越多民眾使用社交距離APP越能夠發揮最大成效，指揮中心想推廣社交距離APP來搭配實聯制，甚至未來可以取代實聯制，不過外界對社交距離APP仍有不少疑慮，包括長輩可能不會用，必須一直打開手機藍牙，以及若確診者未登錄就會被漏掉等等。
對此，陳時中表示如果每個人都有下載社交距離APP，就能比較快收到與確診者接觸訊息，比現在的疫調更迅速更精確。至於確診者不安裝或不願上傳個人資料的疑慮，陳時中強調其實可以依法強制要求，但目前還是以宣導鼓勵為原則，希望大家可以互相保護。
指揮中心發言人莊人祥之前說明，下載社交距離APP是採鼓勵性質，在市場、餐廳、遶境、演唱會等場域，建議優先使用，因為只要在一地停留超過2分鐘，有裝APP者就可免掃實聯制；但是進出超商時間較短，則不建議用APP取代實聯制。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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