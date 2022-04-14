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C肝是導致肝癌主因之一！　彰基醫療體系啟動擴大篩檢

C肝是導致肝癌主因之一！　彰基醫療體系啟動擴大篩檢
C肝是導致肝癌主因之一！　彰基醫療體系啟動擴大篩檢

健康醫療網

2022-04-14 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】一位76歲老翁許平順，從企業主管退休後偶爾務農並從事命理師工作，平日生活型態健康且無不良嗜好，與妻子兩人非常注重身體健康，不但定期接受健康檢查，且在妻子的飲食管理下，健檢從未出現紅字。今年與妻子一起到彰基接受成人健康檢查，得知政府補助B、C肝抽血篩檢，就一起檢查，兩週後竟意外接到確診C肝的報告結果，許平順說：「太太沒有、我有（C肝）！」

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未有症狀得知罹C肝　積極接受治療

從未有任何肝炎症狀或不適的許平順有點意外，但是生性豁達的他，接到個管師打電話追蹤時，就決定要積極配合醫院接受C肝治療，預計8週療程，他說：「這個藥很貴，聽說自費治療要20萬，等於一排藥就要三千多塊了！但現在健保有補助，所以這真是政府的德政，又補助篩檢、又補助治療，大家真的要好好把握。」

找出潛在C肝個案　籲高風險族群篩檢

彰基醫學中心院長陳穆寬教授表示，政府為照顧國人健康，訂定2025年C肝根除目標。根除C肝首要工作，就是要找出潛在C肝個案；108年開始，彰基體系醫院積極配合彰化縣政府C肝根除計畫，針對院內C肝高風險族群，如：糖尿病、慢性腎臟病患者，進行C肝篩檢；統計至今，共完成4萬6,720位C型肝炎篩檢，並協助1,354位陽性個案接受C型肝炎口服藥治療。

擴大篩檢對象　一條龍檢驗、治療服務

為找出更多潛在性C肝個案，彰基體系包含彰基、漢基、員基、鹿基及二基等醫院擴大篩檢對象，承諾111年將再增加1萬2,300人C型肝炎篩檢。即日起至111年9月30日止，凡至彰基體系醫院就診民眾，一般民眾45-79歲，原民40-79歲，成人預防保健B、C型肝炎篩檢資格民眾，終身一次免費篩檢；門診系統會自動列印B、C肝炎篩檢提醒單，由門診護理人員引導至專責櫃台接受C型肝炎篩檢服務；若檢驗結果為陽性，醫院也會有專責個案管理師，安排一條龍的檢查及治療服務，以保障個案接受治療的權益。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53396

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