C肝是導致肝癌主因之一！　彰基醫療體系啟動擴大篩檢

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從未有任何肝炎症狀或不適的許平順有點意外，但是生性豁達的他，接到個管師打電話追蹤時，就決定要積極配合醫院接受C肝治療，預計8週療程，他說：「這個藥很貴，聽說自費治療要20萬，等於一排藥就要三千多塊了！但現在健保有補助，所以這真是政府的德政，又補助篩檢、又補助治療，大家真的要好好把握。」
找出潛在C肝個案 籲高風險族群篩檢
彰基醫學中心院長陳穆寬教授表示，政府為照顧國人健康，訂定2025年C肝根除目標。根除C肝首要工作，就是要找出潛在C肝個案；108年開始，彰基體系醫院積極配合彰化縣政府C肝根除計畫，針對院內C肝高風險族群，如：糖尿病、慢性腎臟病患者，進行C肝篩檢；統計至今，共完成4萬6,720位C型肝炎篩檢，並協助1,354位陽性個案接受C型肝炎口服藥治療。
擴大篩檢對象 一條龍檢驗、治療服務
為找出更多潛在性C肝個案，彰基體系包含彰基、漢基、員基、鹿基及二基等醫院擴大篩檢對象，承諾111年將再增加1萬2,300人C型肝炎篩檢。即日起至111年9月30日止，凡至彰基體系醫院就診民眾，一般民眾45-79歲，原民40-79歲，成人預防保健B、C型肝炎篩檢資格民眾，終身一次免費篩檢；門診系統會自動列印B、C肝炎篩檢提醒單，由門診護理人員引導至專責櫃台接受C型肝炎篩檢服務；若檢驗結果為陽性，醫院也會有專責個案管理師，安排一條龍的檢查及治療服務，以保障個案接受治療的權益。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53396
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