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基隆新增60本土個案！足跡含World Gym、Pub、多家餐廳

▲基隆市長林右昌下午公布相關足跡。（圖／基隆市府提供）
▲基隆市長林右昌下午公布相關足跡。（圖／基隆市府提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-14 15:46:50

中央流行疫情指揮中心今天（14日）宣布，本土再創單日確診新高，共新增874例個案，其中基隆新增60例確診。基隆市長林右昌也在下午招開記者會公布相關足跡，並指出新增足跡共有53處，包含市內多家便利商店、World Gym、Pub等地。 （編輯：陳苾暐）

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▲基隆市政府公布確診個案足跡。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市政府公布確診個案足跡。（圖／基隆市政府提供）​​​​​​​
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