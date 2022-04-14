基隆新增60本土個案！足跡含World Gym、Pub、多家餐廳

中央流行疫情指揮中心今天（14日）宣布，本土再創單日確診新高，共新增874例個案，其中基隆新增60例確診。基隆市長林右昌也在下午招開記者會公布相關足跡，並指出新增足跡共有53處，包含市內多家便利商店、World Gym、Pub等地。 （編輯：陳苾暐） 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲基隆市政府公布確診個案足跡。（圖／基隆市政府提供）▲基隆市政府公布確診個案足跡。（圖／基隆市政府提供）▲基隆市政府公布確診個案足跡。（圖／基隆市政府提供）▲基隆市政府公布確診個案足跡。（圖／基隆市政府提供）▲基隆市政府公布確診個案足跡。（圖／基隆市政府提供）▲基隆市政府公布確診個案足跡。（圖／基隆市政府提供）▲基隆市政府公布確診個案足跡。（圖／基隆市政府提供）▲基隆市政府公布確診個案足跡。（圖／基隆市政府提供）▲基隆市政府公布確診個案足跡。（圖／基隆市政府提供）※【NOWnews 今日新聞】提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。 開第一槍！徐榛蔚宣布：明全縣國中小「預防性停課1天」力推社交距離APP 陳時中：考慮依法要求確診者上傳資料兒童染疫死亡率約為萬分之一 李秉穎：兒童打疫苗利＞弊