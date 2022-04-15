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20年沒發現！這些品牌LOGO超神　「對稱到可辦剪紙比賽」

▲隱身在日常的巧思往往被眾人忽略，Dcard有網友發現「萊爾富」是對稱字，帶起一波「全民來找碴」熱潮。（圖／翻攝自推特）
▲隱身在日常的巧思往往被眾人忽略，Dcard有網友發現「萊爾富」是對稱字，帶起一波「全民來找碴」熱潮。（圖／翻攝自推特）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-15 00:10:00

巧思藏在日常裡，而一般人往往不會發現。日前Dcard網友發文分享：「活到20歲才發現，萊爾富這三個字都是對稱字」，意外掀起一波品牌LOGO討論熱潮，眾人紛紛點名其他「貓膩」，大驚看了幾十年卻從來沒注意。

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日前有Dcard網友發文分享，活了20年才發現，超商「萊爾富」三個字LOGO設計是對稱字，也就是從中文標準字來看，每個字都是左右對稱。該文立刻引起眾人熱議：「世紀大發現」、「在萊爾富打工3年都沒注意過」、「太酷了吧」。

▲Dcard有網友分享，活了20年才發現「萊爾富」是對稱字，還有人敲碗品牌行銷可以舉辦剪紙大賽。（圖／取自Dcard）
▲Dcard有網友分享，活了20年才發現「萊爾富」是對稱字，還有人敲碗品牌行銷可以舉辦剪紙大賽。（圖／取自Dcard）
在動漫《名偵探柯南》裡，有個建築師角色「森谷帝二」非常在意對稱，只要沒有對稱的建築，他就會生氣拿炸彈開轟，因此就有網友搞笑回覆：「森谷帝二表示非常滿意，這個超商不用炸」、「萊爾富不會被森谷帝二炸掉了」。

除了「萊爾富」之外，有才的網友們接棒點名，「鼎泰豐、春水堂、貢茶、王品」的標準字設計也全是對稱字，更有人聯想到「王金平、高爾宣」也是對稱字。其實對稱LOGO是為了營造平衡感，黑浪設計提到，要打造百年不衰的經典Logo，其中一點就是「平衡感」，包括色彩、形狀、尺寸等細節都呈現平均分配，不會有哪部分特別搶眼，LOGO對稱就是其中一種方式。

▲在網路溫度計中式連鎖口碑排行第1名的鼎泰豐，以及手搖飲口碑排行第3和第38的春水堂、貢茶，品牌標準字設計都是對稱字。（圖／翻攝網路溫度計）
▲在網路溫度計中式連鎖口碑排行第1名的鼎泰豐，以及手搖飲口碑排行第3和第38的春水堂、貢茶，品牌標準字設計都是對稱字。（圖／翻攝網路溫度計）
品牌對稱字話題帶起一波大家來找碴，除了對稱字之外，眾人紛紛貢獻自己的「發現新大陸」，像是7-ELEVEn的招牌唯獨最後一個n是小寫，瑞穗咖啡鮮乳的咖和啡共用一個口，爭鮮LOGO的鮮不是魚字旁，而是筷子夾壽司，以及家樂福的LOGO藏了一個C及笑臉，讓第一次發現的人忍不住驚呼連連。

▲一般人都沒注意到，瑞穗咖啡牛奶的咖和啡是共用同一個口。（圖／記者黃韻文攝）
▲一般人都沒注意到，瑞穗咖啡牛奶的咖和啡是共用同一個口。（圖／記者黃韻文攝）
▲爭鮮LOGO的「鮮」不是魚字旁，仔細一看是筷子夾壽司。（示意圖／張勵德攝）
▲爭鮮LOGO的「鮮」不是魚字旁，仔細一看是筷子夾壽司。（示意圖／張勵德攝）
▲7-ELEVEN的招牌字中，最後一個n其實是小寫。（示意圖／記者張志浩攝）
▲7-ELEVEN的招牌字中，最後一個n其實是小寫。（示意圖／記者張志浩攝）
▲家樂福招牌藏了兩個祕密，商標LOGO其實是一個白色「C」字，以及「福」字的田改成了笑臉。（圖／NOWnews資料照片）
▲家樂福招牌藏了兩個祕密，商標LOGO其實是一個白色「C」字，以及「福」字的田改成了笑臉。（圖／NOWnews資料照片）

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