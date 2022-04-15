20年沒發現！這些品牌LOGO超神 「對稱到可辦剪紙比賽」
巧思藏在日常裡，而一般人往往不會發現。日前Dcard網友發文分享：「活到20歲才發現，萊爾富這三個字都是對稱字」，意外掀起一波品牌LOGO討論熱潮，眾人紛紛點名其他「貓膩」，大驚看了幾十年卻從來沒注意。
日前有Dcard網友發文分享，活了20年才發現，超商「萊爾富」三個字LOGO設計是對稱字，也就是從中文標準字來看，每個字都是左右對稱。該文立刻引起眾人熱議：「世紀大發現」、「在萊爾富打工3年都沒注意過」、「太酷了吧」。
在動漫《名偵探柯南》裡，有個建築師角色「森谷帝二」非常在意對稱，只要沒有對稱的建築，他就會生氣拿炸彈開轟，因此就有網友搞笑回覆：「森谷帝二表示非常滿意，這個超商不用炸」、「萊爾富不會被森谷帝二炸掉了」。
除了「萊爾富」之外，有才的網友們接棒點名，「鼎泰豐、春水堂、貢茶、王品」的標準字設計也全是對稱字，更有人聯想到「王金平、高爾宣」也是對稱字。其實對稱LOGO是為了營造平衡感，黑浪設計提到，要打造百年不衰的經典Logo，其中一點就是「平衡感」，包括色彩、形狀、尺寸等細節都呈現平均分配，不會有哪部分特別搶眼，LOGO對稱就是其中一種方式。
品牌對稱字話題帶起一波大家來找碴，除了對稱字之外，眾人紛紛貢獻自己的「發現新大陸」，像是7-ELEVEn的招牌唯獨最後一個n是小寫，瑞穗咖啡鮮乳的咖和啡共用一個口，爭鮮LOGO的鮮不是魚字旁，而是筷子夾壽司，以及家樂福的LOGO藏了一個C及笑臉，讓第一次發現的人忍不住驚呼連連。