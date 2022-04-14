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具俊曄不畏疫情飆升「DJ秀照常演出」　入場資格一次看

▲具俊曄明天夜店活動照常舉行。（圖／具俊曄IG）
▲具俊曄明天夜店活動照常舉行。（圖／具俊曄IG）

記者侯家瑜/台北報導

2022-04-14 16:45:252022-04-14 16:53:24

大S（徐熙媛）的老公具俊曄來台後，一舉一動備受關注，原定於8日將在信義區夜店Ai Nightclub表演「婚後首秀」，疑似因為有顧客確診，主辦單位決定將活動延期至明（15）日，而今天指揮中心公布台灣新增874例本土確診，粉絲相當擔心歐爸的表演會再次喊卡，對此，大S經紀人也向《NOWnews今日新聞》做出回應。

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具俊曄以「DJ Koo」闖蕩DJ界，粉絲都相當期待他明晚的演出，早已訂好包廂提前卡位，不過近來疫情升溫，許多大型活動造成群聚疑慮，天后張惠妹的巡演就有出現確診者足跡，至於具俊曄的婚後首秀是否會因此改變，大S經紀人表示：「明晚歐巴是受邀演出嘉賓，這部分我們完全尊重主辦單位的決定。」強調演出計畫不變。

▲具俊曄活動延期。（圖／Ai Nightclub臉書）
▲具俊曄明晚將現身信義區夜店表演。（圖／Ai Nightclub臉書）
事實上，夜店方面相當謹慎，除了在臉書上預告明天具俊曄的表演之外，也特地公告入場資格，表示必須完成接種第三劑Covid-19疫苗，出示疫苗接種黃卡、健保快易通或數位新冠病毒健康證明紀錄，以及配戴口罩，才能一睹歐爸風采，以維護大家的健康。
 

▲夜店公告入場資格。（圖／Ai Nightclub臉書）
▲夜店公告入場資格。（圖／Ai Nightclub臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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