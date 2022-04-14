日本名模怒控性騷擾！前輩激情戲起生理反應「硬上」女星

日本演藝圈醜聞頻傳，鬼才導演園子溫被指控潛規則女星，只要和他上床就能換取演出機會，引起輿論一陣譁然。美韓混血、日本發展的名模水原希子，也在《週刊文春》撰文爆料，透露曾有閨密跟一名男演員拍攝激情親密戲時，下半身起了生理反應，卻不做任何保護措施「硬上」，根本就是性騷擾。





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▲水原希子透露拍攝廣告時，曾有不舒服的待遇。（圖／翻攝水原希子IG）

▲水原希子指控好友被性騷擾。（圖／翻攝水原希子IG）

曾與G-DRAGON交往的水原希子，因為混血面孔的高級臉，深受許多品牌喜愛。她曾透露20多歲拍攝大尺度裸露的廣告，卻有多名高層湧入現場，以「確認效果」為名故意待在現場，爭睹她的性感身材，讓她感覺很不舒服。在試鏡拍片過程，更經歷過無數次類似性騷擾的話，被迫做令人厭惡的事，「對方可能無意識說出這些話，卻在我心中留下難以抹滅的遺憾」。





近日她在《週刊文春》撰文，爆料好友與一名年長男演拍攝親密戲時，對方下體勃起卻不願貼膠帶，導致拍攝過程中，一直維持堅挺狀態，女方內心極不情願下完成工作，這點讓她感到不滿，認為該行為根本是性騷擾。





▲水原希子曾在試鏡時被男導演說了不適當的話。（圖／翻攝水原希子IG）

▲水原希子喊話女星們，不要將脫衣誤認是為藝術犧牲。（圖／翻攝水原希子IG）

▲水原希子對娛樂圈性騷擾事件相當有自己的想法。（圖／翻攝水原希子IG）

水原希子指出，演藝圈有一股風氣，鼓勵演員為戲犧牲，做出不合理的裸露行為，並將脫光視為展現演員魂，讓女性只能隱忍不敢反駁，她曾經歷過這樣的痛苦才了解，若是隱瞞內心恐懼，在緊張狀態下努力拍攝，會反映在作品上，也會在內心留下痛苦陰影。她向女星們喊話，「如果遇到要她們為藝術犧牲的人，小心不要受騙，請逃離他們。日本演藝圈還是有很多人抱著真摯想法創作」。



