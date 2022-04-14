大馬「沈可婷」登熱搜第二！撞飛8名飆車少年案逆轉

近期出現在google搜索第二名的「沈可婷」，讓許多不清楚故事的網友感到相當疑惑，想知道他是誰。原來，馬來西亞新山市5年前發生一起重大車禍，當時22歲的女駕駛沈可婷撞上一群飆車少年，造成8人死亡。原本她無罪釋放，檢方提出2次上訴，馬來西亞新山高等法院昨（13）日裁決出爐，推翻無罪判決，改判「疏忽駕駛導致他人死亡」，引發社會議論。
法官指出，凌晨駕車和事發地點昏暗，沈可婷應該意識到有危險，因此改判她6年刑期及罰款6000令吉（約41100元台幣），並將她逮捕入獄，不過，判決結果受到大量網友反對，認為沈可婷遵守交通管制行駛於路上，但8名少年在危險時段和地點衝出來，於情於理罪不致於此，期盼能重新審理。
根據馬來西亞《星洲日報》報導，車禍發生在2017年2月18日的凌晨3時20分，當時這群少年在新山內環公路騎著改裝的腳踏車時遭撞，車禍導致8名13名16歲的少年身亡。 經過5年的訴訟，13日判決結果出爐，有受害少年家長表示鬆了一口氣，感謝法官伸張正義。但也有不少網友替沈可婷抱屈，認為全案判決逆轉可能跟「種族歧視」有關，甚至在網站發起連署，希望法官重新審視此案。據悉，馬來西亞的華裔公民總人口約671萬人，佔全國公民人口數約22.4%，長期掌握經濟和政治命脈，因此在當地曾出現過幾次的排華事件，有網友質疑案情變化是否跟種族有關。
除了種族因素，網友認為馬來西亞少年的飆車行徑早該有人制止，原來馬來西亞盛行一種特殊的一字型飆車，該族群稱自己為「飛人軍」，甚至有人創立「 Gravity Bike Malaysia 」Instagram頁面，並受到超過6.9萬人追蹤。該一字型腳踏車受到改裝，有一些甚至沒有煞車裝置，且經常在深夜時間於大馬路上騎行，相當危險。判決公布後，該事件受到網友們的熱議，目前仍是當今馬來西亞社會最熱門的話題。