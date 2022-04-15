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巷仔內／邱泰源接任陳時中？爆料意圖挑起蘇蔡衝突

▲民進黨立委邱泰源遭爆料將接任衛福部長陳時中。（資料圖／記者許若茵攝）
▲民進黨立委邱泰源遭爆料將接任衛福部長陳時中。（資料圖／記者許若茵攝）

記者王敏旭／特稿

2022-04-15 13:12:16

代表民進黨參選年底台北市長人選備受關注，衛福部長陳時中頻頻被點名，但近期爆出陳時中7月參選，蔡英文總統徵詢民進黨立委邱泰源接任部長一職。突如其來的爆料，府院除了強力否認外，也讓英系「一頭霧水」，認為是亂爆料，更有黨內立委擔心，又想製造蔡英文與行政院長蘇貞昌的衝突。

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台灣近期疫情又再起，不過陳時中對於是否參選年底大選的回應，從防疫為重到與蔡英文有非正式討論，態度明顯有轉變，近期更是加了非防疫的行程，不僅到義光教會演說，更是參加電器空調3C影音大展，也讓外界認為參選意味濃厚。

不過就在當外界還在質疑階段，媒體人卻在節目中爆料，陳時中7月將宣布參選台北市長，與蔡英文關係深厚的邱泰源接任衛福部長，並兼任疫情指揮中心指揮官，若邱泰源不兼任，將由台大兒童醫院主治醫師、ACIP召集人李秉穎接任。

突如其來的爆料，也讓英系立委們感到納悶，邱泰源昨日受訪時更顯得「滿臉尷尬」。被問到是否蔡英文是否有談過衛福部長一職，邱泰源猶豫幾秒後才講「我想這個...那個...」，記者追問「有對不對」，邱泰源趕緊說「沒有，不談這個」。

據傳，陳時中上任衛福部長前，邱泰源曾也是人選之一；而陳時中近期被點名代表民進黨參選年底大選後，黨內人士透露，邱泰源確實對於衛福部長一職有興趣，如今這個爆料恐讓邱泰源再度夢碎。

民進黨立委林楚茵說，陳時中確實是民進黨不可或缺的王牌，但陳時中一定要離開衛福部才能去選舉，現在已經是4月，距離選舉還有8個月時間，衛福部長人選一定要找，高層都有推敲當中，但行政院確實還未徵詢相關人選。

林楚茵指出，人事任命很多一翻兩瞪眼，且多數是見光死，邱泰源被爆料不知道放話者是幫忙還是害人。邱泰源身為醫師公會全聯會理事長一定會與蔡英文見面，但被問到是否與蔡見面，回答不是也不行，回答是就變成承認。

陳時中牽動民進黨年底大選的佈局，不過府院人士指出，疫情以來陳時中都會與蔡英文有固定會議，不過現在討論選局確實還太早，民眾對於確診數還是有感，陳時中擔任指揮官2年時間，民眾想看到的仍是陳時中，因此就算陳想選，現在仍未是離開的時候，疫情仍是關鍵。

「可能要造成蔡英文、蘇貞昌的衝突」，黨內有立委表示，行政院長蘇貞昌雖然掌握人事權，但國防、外交和農委會、衛福部等單位還是要尊重蔡英文，這次爆料直接說蔡英文與邱泰源談過，顯然也是要造成蘇蔡之間隔閡。

蘇貞昌已成為民選過後任期最長的行政院長，不過去年因太魯閣號意外、疫情、疫苗等問題被要求下台，但去年1218公投過後，民進黨四個不同意大勝，讓「蘇蔡體制」更加穩固，可能造成中生代無法出頭，此次爆料間接挑撥蘇蔡2人。

該名立委說，儘管蔡英文有屬意人選，也應該會給蘇貞昌面子，徵詢過程一定是經過成熟的徵詢過程，彼此之間產生默契才會有人選。經過這次疫情，不論學界、醫界或衛福部內都有好人選，這次爆料篤定講出邱泰源，背後動機不單純。

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