北市公布9例本土確診足跡 遍布酒店、錢櫃、鼎王麻辣鍋
新冠肺炎疫情近日在台灣持續增溫，其中台北市的部分，每日本土確診案例也在在創下今年新高。台北市衛生局今（14）日下午也公布9例本土確診案例的足跡，分別為案28553、28562與28563、28863、28875、29422、29431、29662、29822，足跡遍及林森北路酒店、錢櫃、鼎王麻辣鍋等地點。
案28553曾於9日下午14時15分於藏壽司中山南西店用餐45分鐘，並於15時50分許至17時50分於新光三越台北南西店一館逛街；案28562與28563則於6日晚間18時30分於南港路頂紅風味小火鍋用餐一小時；案28863則為酒店確診者，於4日凌晨1時停留君悅高級商務會館半小時，晚間18時37分至21時20分於隱鍋林森北路店用餐，21時30分再前往民權東路上的老主顧炭燒紅蟳薑母鴨店用餐，6日晚間19時45分則於貮拾壹號鵝肉小吃用餐一小時。
案28875於9日晚間22時20分至23時停留於八德路上的破壞者珈琲食堂，10日凌晨1時16分至4時則於錢櫃台北忠孝店歡唱；案29422於8日晚間18時30分於德州現切牛排民生店用餐至21時，9日晚間18時30分至20時於鼎王麻辣鍋台北光復店用餐。
北市衛生局提醒曾造訪與確診者足跡相同場域之民眾，加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或腹瀉、嗅味覺異常等症狀，先使用家用快篩採檢，也可至本市7家社區採檢站或醫療機構就醫，如有相關問題可撥打1922或台北市防疫專線02-23753782詢問。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。