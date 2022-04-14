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家裡錢包被偷！姊夫「1動作」拒做筆錄　眾愣：也太明顯

▲有網友PO文敘述，友人的錢包不見了報警，結果只有姊夫極力拒絕做筆錄。（示意圖／Pixabay）
▲有網友PO文敘述，友人的錢包不見了報警，結果只有姊夫極力拒絕做筆錄。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-14 17:26:212022-04-14 17:37:01

錢在家裡不見，最怕的不是遭小偷，而是小偷就是自家人。近日，一位民眾發現家裡的錢包被偷拿錢，於是就趕緊報警，結果姊夫不僅抗拒，更反過來要提告誹謗，讓他不知道該怎麼辦？故事掀起大家議論。

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臉書社團「爆系知識家」，一名網友PO文敘述「最近友人錢包放家裡被偷拿了錢，於是就報警了」，而在家的有親父母、哥哥夫婦、未婚的姊姊夫婦和親弟弟，目前錢包正在驗指紋，家人也都相繼被叫去做筆錄。

怎料，僅有姊夫極度抗拒，甚至反過來要提告誹謗，「但朋友沒有指過是誰偷...所以現在不知道該怎麼辦，可以請問爆友這樣朋友會被告的成嗎？」

▲有網友PO文敘述，友人的錢包不見了報警，結果只有姊夫極力拒絕做筆錄。（圖／爆系知識家）
▲後來文章也再度更新，原來姊夫有案底，姊姊不斷親情勒索求家人撤案。（圖／爆系知識家）
網友紛紛看傻，「沒聽過刑事案件嫌疑人可以告受害人毀謗的」、「反應最大的最有問題，追查到底吧」、「看樣子婚結不成了，這種親戚還留嗎？幹嘛不等看是誰的指紋」、「拿石頭砸腳」、「大家都很配合就一個不配合，那就很明顯了啊」。

多數人也建議，原PO的朋友不要害怕，交給警察處理就好，「驗出指紋是誰不就好了」、「不用想那麼多，既然報案了就給警察處理就好」、「他提告是他的權利 ，但不一定成立啊！」「是查案的正常程序，沒有譭謗的問題」。（編輯：詹鎰睿）

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