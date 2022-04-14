大立光Q1每股盈餘41.3元 林恩平：4、5月不會比3月好
高階手機鏡頭大廠大立光今（14）日下午舉行法說會，第1季合併營收達101.33億元，季減22%、年減14%，首季稅後盈餘則達55.13億元，季增7%、年增4%，每股盈餘為41.3元。大立光執行長林恩平指出，4月及5月表現不會比3月好，雖然智慧型手機需求轉弱，但高階機種滿多的，唯需求還是很弱。
大立光2022年第1季合併營收達101.33億元，季減22%、年減14%，為2021年第2季以來單季新低。營業毛利為54.07億元，季減26%、年減29%。單季毛利率為53.36%，季減2.49個百分點，年減11.38個百分點。營業淨利為40.09億元，季減33%、年減37%，營業淨利率為39.57%。
受惠於新台幣兌美元大幅貶值，大立光匯兌收益達23.8億元，挹注單季稅前盈餘達67.61億元，季增8%、年增4%，稅後盈餘則達55.13億元，季增7%、年增4%，每股盈餘為41.3元。日前大立光公布3月營收時，即預告4月不會比3月好。
大立光執行長林恩平今日指出，4月及5月表現不會比3月好，雖然智慧型手機需求轉弱，但高階機種滿多的，唯需求還是很弱，第2季產能利用率及產品組合與第1季差不多，但目前客戶還未下完預估訂單，對賣得好沒有信心。林恩平進一步表示，明年年中會有第1個廠房落成，若設備順利進駐，預計下半年會有貢獻。