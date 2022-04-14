NBA／詹皇想和自己一起打球　Curry高EQ回應：在2K很無解

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Curry說，「這感覺很不真實，因為我永遠不會忘記當年我在底特律打NCAA全國16強賽時——James大概剛進聯盟4、5年——他來看了我的比賽、支持我、為我歡呼助威。考慮到他當時的生涯進程，他是未來的超級球星、名人堂球員、可能的史上最佳球員，因此儘管13年過去了，當年他對我的肯定，仍然讓我感覺很瘋狂。」
另外，Curry也透露自己還在戴維森學院打球時，James有送自己一件球衣，上面除了他的簽名之外，還寫著「致北卡的籃球之王」，讓自己感到一種特別的情緒。
所以，當James表示想和自己一起打球時，Curry坦言是很酷的經驗，「一方面，有趣的部分在於：如果你開展一場虛擬籃球選秀，你要組建一支球隊，考慮到LeBron的能力，以及我的投籃，你當然會產生好奇，『那會是什麼樣的光景？』。」
不過，也直言這樣的問題存在現實性的考量，他也再度表明自己現在待在勇士感覺很好，也認為自己給出了在目前處境所能給的最好答案。「這是很瘋狂的想法，也存在著彼此尊重和欣賞之情，還有些不真實的感覺，因為考慮到我的起步，以及在我的大學時期，我們是如何初次展開互動的。」Curry還笑說「如果是打2K電動」，那自己和詹皇的組合將會非常無解。