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不畏中國施壓訪台　瑞典國會提案擬在台設「瑞典之家」

▲瑞典國會議員訪台，於外交部舉行「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2022.04.14）
▲瑞典國會議員訪台，於外交部舉行「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2022.04.14）

記者呂炯昌／台北報導

2022-04-14 18:06:27

瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員近期訪台，訪團今（14）日透露將在下週討論在台北設立「瑞典之家」，全面深化台灣與瑞典關係，至於提案通過後，瑞典在台的瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處是否要改名，則由瑞典政府決定。

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外交部今日舉行「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」記者會，共有「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）、瑞典籍「歐洲議會」魏莫斯（Charlie Weimers）議員、瑞典國會副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）、瑞典國會謝必揚（Björn Söder）、艾勒斯（Lars Adaktusson）議員、魏馬可（Markus Wiechel）議員、艾索菲（Ann-Sofie Alm）議員、普拉斯（Lars Püss）議員及柯艾森（Alexander Christiansson）議員等人出席。

魏莫斯表示，此行的目的就是發出「歐洲支持台灣」的訊號，這樣的訊號必須讓海峽兩岸都感受到，讓中國知道「歐洲不但了解台灣，也關心台灣」。他指出，歐洲應該加強與美國合作，做好遭遇攻擊時的準備，歐洲要提升自衛能力，加強歐洲與美國、歐洲與印太合作相當重要。

艾索菲與呂謝婷都透露，在訪台之前收到中方警告「不能訪台」，呂謝婷表示，此舉反而讓她覺得，無論疫情再嚴重都更該堅持訪問台灣。

艾勒斯透露，為深化台瑞關係，最快將在下週討論在台北設立「瑞典之家」，他指出，瑞典之家旨在強化台瑞關係，瑞典在台代表處不應只是經貿辦事處，更應是強化瑞典與台灣關係，透過實質作為彰顯台瑞友誼深化，發出支持台灣的訊號。

呂謝婷表示，「瑞典之家」提案獲得多數委員支持，將擴大瑞典在台外交作為，瑞典在台灣的代表處是否要更名，則要看政府決定，她強調瑞典是主權國家有權自己解釋「一中政策」，成立瑞典之家並沒違反「一中政策」。

魏莫斯邀請2300萬台灣人到他家鄉品嚐瑞典肉丸，在當地吃比台灣吃好吃兩倍，歐柏莉也希望1000萬瑞典人都能品嘗到台灣的噶瑪蘭威士忌，另外台瑞還有交換生計畫，可以在瑞典成立華語學校，透過政界、民間互動，送出台瑞友誼的訊號。
 

▲瑞典國會議員訪台，於外交部舉行「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2022.04.14）
▲瑞典國會議員訪台，於外交部舉行「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2022.04.14）

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