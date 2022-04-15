《原子少年》PRO雙導師身分揭曉！與BTS恩師「關係驚人」

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于傳勇是韓國華僑，待過南韓娛樂圈多年，因精通中、韓文，彭于晏2003年赴南韓拍《戀香》時，他便擔任對方的隨身翻譯，此外亦當過不少海外劇組的翻譯人員。他坦言星夢與現實差距甚大，為了養活老婆和小孩，後期從事南韓貿易與台灣漁業工作，最後置產高雄，一家四口定居台灣。
于傳勇與金智湖發現2個女兒遺傳自己的表演天賦，夫妻倆透露見過不少小朋友為了出道，而經歷黑暗手段與潛規則，為防止青少年遭遇不測，以及想在台灣打造如「SM娛樂」、「JYP娛樂」、「YG娛樂」以及「Big Hit娛樂（現HYBE）」等4大頂尖娛樂公司，於是在2019年成立「舞客星培訓中心」。于傳勇與金智湖表示：「在韓國有像是音樂、選秀節目的目標性指標可以邁進，所以練習生會很有動力，但是台灣沒有，『我努力了然後我要去哪？』台灣這些小孩喜歡唱跳、有藝人夢，但要有這些環境，除了街舞教室，沒有其他管道，韓國有的台灣都沒有，我就想說不然我們自己做做看吧。」
雖然早期于傳勇與金智湖因現實放棄夢想，但後期倚靠小朋友的熱情推動而勇敢作夢到圓夢；《原子少年》80位練習生亦是給2人同樣感受。金智湖認為台灣練習生的「出發點」跟南韓練習生有極大落差，「韓國練習生一定要是實力夠，才會參加這種節目，但台灣不是，完全是從0開始、沒有基礎，他們可以從哪開始？」于傳勇表示能理解這是節目需要的效果與看點，但撇開檯面上需求不談，2人迫切希望80位參賽者都能提升自我，甚至為了他們動用關係，請到曾替GOT7、TWICE編舞的頂級團隊編舞，金智湖激動的說：「我們拿出100分的東西給他們，但他們暫時只能跳到60分，真的好可惜！」
早期素人拚露臉僅能透過電視螢幕的管道，隨著現今社群平台崛起，人人都能當網紅發光發熱，雖然能見度迅速又方便，但攻擊性的評論亦是如此，有人甚至為會了維持觀眾的期望與要求，在乎形象之外，也變得「只是為了表演而表演」，問及于傳勇是否希望練習生不要在意評價？讓文字改變自己？他提出不同見解：「我覺得還是要看，有好的當然也會有壞的，這是當藝人無法不去面對的事情，從小培養抗壓性也好，在你小的時候，這是你不能承受的東西，但你覺得這東西比你的夢想還重要，甚至還比你的壓力更大的話，我就會覺得那你不要去看，可能會受影響，在娛樂圈很多人想不開，幾乎都是因為這樣的留言，但不要為了要當唱跳歌手去賭上你的人生，你若覺得不OK就不要看，沒事就可以就看，我也會看啊，我也有去留言，想知道現狀，有的是刻意留言，有的是真心給建議的，我都可以從中學到東西。」
此外，金智湖也分享在南韓當練習生的小故事，當年她跟BTS現任的表演總監孫成德共用舞蹈教室結識，常一起練習跳舞，好情誼延續至今，「我們現在還有聯絡，去韓國也會見面，那時候有聊說若我在台灣要做選秀節目的話，你要當我們的評審嘉賓，他說『可以啊！』他跟我關係很好，所以不會在意錢的問題，只是現在來要隔離太難」，于傳勇也說，BTS在2018年來桃園開唱時，孫成德有邀夫妻倆觀賞，還幫他們要到7成員簽名，讚孫成德是貼心的老朋友。
《原子少年Atom Boyz》由詹仁雄擔任製作人，節目砸下1.2億元聚焦80位潛力成員，依照特質、風格分成土星 、地球、火星、水星 、木星、海王星 、金星、天王星等8個行星進行選拔，4月17日起，每週日晚上10點在《NOWnews今日新聞》YouTube頻道播出。
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