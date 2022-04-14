孫可芳被劉冠廷抱怨「食量過佳」　廚藝只獲李淳賞臉

李淳、孫可芳、王滿嬌、鄭志偉、蘇炳憲、何豪傑今（14日）出席電視電影《洞裡的月亮》記者會，拍戲的過程中，導演找李淳、孫可芳互做一道菜給對方吃，孫可芳坦承自己不擅廚藝：「因為我不是很會下廚，我就特別去學了一道我室友做給我吃的菜『鹽蔥雞肉丸子』，結果我不知道份量怎麼拿捏，當天做了一個手掌大的巨丸子，而且被我煎的很乾，就只有李淳說不錯，讓我覺得這個人真的很好。」
孫可芳透露自己不下廚，所以男友劉冠廷沒有機會抱怨她廚藝不佳，只抱怨過「食量過佳」，吃到孫可芳料理的李淳也吐實：「其實她的丸子真的滿乾的，還好她在戲裡只負責吃。」李淳為戲勤練廚藝，練習刀工跟翻鍋技巧，記者會中他分別與鄭志偉及孫可芳較量翻鍋技術，李淳確實略勝一籌。
飾演三兄弟的鄭志偉、蘇炳憲、何豪傑，回憶爭家產那場戲印象深刻，尤其飾演大哥的鄭志偉對於弟弟蘇炳憲想要擅自賣掉祖產，並且把年邁的媽媽（王滿嬌飾）送到養老院，讓他很不滿：「演的時候真的很氣，更氣的是蘇炳憲明明比我大，卻是我演大哥。」現實中鄭志偉的年紀其實比蘇炳憲小4歲，對於為何是安排他飾演老大頗為疑惑。
蘇炳憲幫忙解套，認為鄭志偉的外型詮釋餐廳大廚很有說服力，同時他也為自己的角色平反，「因為我這個角色是在大都市生活，所以想法跟大哥比較不一樣。」兩個哥哥發生爭執，做為弟弟的何豪傑也吐露心聲：「劇中我很『沒用』，我有兩個強勢的哥哥，再來有一個強勢的老婆，所以我只能壓抑。」
「國民阿嬤」王滿嬌說孫可芳和李淳很敬業，還誇孫可芳本人真的很漂亮，原來是因為孫可芳幾乎都是素顏演出，王滿嬌在片場看到她沒什麼裝扮，虧她像「阿婆」。《洞裡的月亮》4月15日晚間10點中視頻道、MyVideo平台同步首播，4月16日在MyVideo平台上架，4月17日晚間10點中天娛樂台播出。