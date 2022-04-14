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蔡健雅「性感嗓音」獻唱LOEWE　暫離台灣秒飛西班牙Ibiza

▲LOEWE開拔到陽明山上，在「Drunkland爛醉仙境」餐酒館的浪漫美景前，舉辦2022 Paula’s Ibiza「夏日度假系列」新品發表會，邀來好久不見的歌手蔡健雅，以「性感嗓音」演唱經典歌曲《無底洞》、《Beautiful Love》等歌曲，帶起大合唱宛如KTV派對，沉浸在悠閒歡愉的氛圍直說，「終於可以假裝離開台灣一下」，讓人忘卻現實秒飛西班牙Ibiza。（圖／記者蕭涵云攝）
▲LOEWE開拔到陽明山上，在「Drunkland爛醉仙境」餐酒館的浪漫美景前，舉辦2022 Paula’s Ibiza「夏日度假系列」新品發表會，邀來好久不見的歌手蔡健雅，以「性感嗓音」演唱經典歌曲《無底洞》、《Beautiful Love》等歌曲，帶起大合唱宛如KTV派對，沉浸在悠閒歡愉的氛圍直說，「終於可以假裝離開台灣一下」，讓人忘卻現實秒飛西班牙Ibiza。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-04-14 18:45:05

西班牙百年皮具LOEWE開拔到陽明山上，舉辦2022 Paula’s Ibiza春夏系列新品發表會，邀來好久不見的歌手蔡健雅，一身粉色披肩式飄逸裝扮，在「Drunkland爛醉仙境」餐酒館的浪漫美景前，秀「性感嗓音」演唱經典歌曲《無底洞》、《Beautiful Love》，及與歌手出身的法國前總理夫人Carla Bruni卡拉布妮跨國合作單曲《Photographs》，她現場帶起大合唱宛如KTV派對，沉浸在悠閒歡愉的氛圍直說，「終於可以假裝離開台灣一下」，讓人忘卻現實秒飛西班牙Ibiza。

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▲蔡健雅一身粉色披肩式飄逸裝扮，隨涼爽微風搖曳擺動，並演唱經典歌曲帶起大合唱宛如KTV派對。（圖／記者蕭涵云攝）
▲蔡健雅一身粉色披肩式飄逸裝扮，隨涼爽微風搖曳擺動，並演唱經典歌曲帶起大合唱宛如KTV派對。（圖／記者蕭涵云攝）
蔡健雅穿著粉色披肩式飄逸裝扮，一現身便引起尖叫聲，準備開唱經典歌曲《無底洞》前，工作人員擔心她是否嗓子有點乾啞要喝水，她豪邁回絕「啞也是蠻sexy的，對嗎？」引起聽眾應和，還擺出舞蹈姿勢自嘲「我幹嘛今天那麼騷啊！」掀起熱絡氣氛，又旋即陶醉在Tanya的歌聲中。

▲蔡健雅用歌聲帶大家「假裝離開台灣一下」，讓人忘卻現實秒飛西班牙Ibiza。（圖／記者蕭涵云攝）
▲蔡健雅用歌聲帶大家「假裝離開台灣一下」，讓人忘卻現實秒飛西班牙Ibiza。（圖／記者蕭涵云攝）
接連開唱與歌手出身的法國前總理夫人Carla Bruni卡拉布妮跨國合作單曲《Photographs》與《Beautiful Love》，眾人吹著涼爽微風、隨音樂擺動，蔡健雅演唱時深情、串場時又活潑地跑跳來去，她現場帶起大合唱宛如KTV派對，沉浸在悠閒歡愉的氛圍直說，「終於可以假裝離開台灣一下」，讓人忘卻現實秒飛西班牙Ibiza。

▲蔡健雅直言「啞也是蠻sexy的」，以性感嗓音令現場陶醉在歌聲中。（圖／記者蕭涵云攝）
▲蔡健雅直言「啞也是蠻sexy的」，以性感嗓音令現場陶醉在歌聲中。（圖／記者蕭涵云攝）
LOEWE每年夏季登場的Paula’s Ibiza系列，以豐沛玩心與繽紛色彩，令人置身派對與狂歡享樂氣氛之中。今年設計呈現無拘無束的性感，大量閃爍的珠片點綴，尤其短下襬及剪口細節，再巧妙結合蕾絲及鉤織紋理，讓肌膚若隱若現、炫亮迷人。

▲2022 Paula’s Ibiza春夏系列，印花取材自LeRoy Grannis拍攝的經典滑浪圖像。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2022 Paula’s Ibiza春夏系列，印花取材自LeRoy Grannis拍攝的經典滑浪圖像。（圖／記者蕭涵云攝）
▲丹寧服飾上費工刷洗出月相圖騰和悠游的美人魚，滿滿度假氣息。（圖／記者蕭涵云攝）
▲丹寧服飾上費工刷洗出月相圖騰和悠游的美人魚，滿滿度假氣息。（圖／記者蕭涵云攝）
著重隨性的配搭個性，打造帶有休閒風格的絲質襯衫；日本手工布料及套染褪色牛仔布等均有手工製作特質。印花取材自LeRoy Grannis拍攝的經典滑浪圖像，還有仙人掌刺繡及幾何圖案，尤其丹寧面料上費工刷洗出月相圖騰和悠游的美人魚，配上可男女互換穿搭的直筒上衣與短褲款式，彰顯Ibiza自由隨心的態度。

▲仙人掌花苞、彷彿旋轉中的裙擺，都是新季配飾包款的形象。（圖／記者蕭涵云攝）
▲仙人掌、彷彿旋轉中的荷葉裙擺，都是新季配飾包款的形象。（圖／記者蕭涵云攝）
▲染上呼應Ibiza黃昏日落迷人漸層色彩的Goya包款。（圖／記者蕭涵云攝）
▲染上呼應Ibiza黃昏日落迷人漸層色彩的Goya包款。（圖／記者蕭涵云攝）
充滿渡假氛圍的配飾系列，除了編織稻草及酒椰葉纖維的重點款式，新出迷你包款的小巧尺寸；以珠片厚底露趾跟鞋、新版平織布料Flow Runner運動鞋讓人眼睛一亮。經典Puzzle、Hammock、Amazona及Goya包款，還染上呼應島上黃昏日落的迷人漸層色彩；Flamenco手提包換上大勢可熱的牛仔布新裝。細看放大的Anagram雕刻皮革標誌、拼皮雞尾酒圖案，還有太陽眼鏡、帽子、掛飾及首飾，都為派對打扮錦上添花。

▲棕櫚纖維拼小牛皮Anagram織籃，全新打造迷你尺寸。（圖／記者蕭涵云攝）
▲棕櫚纖維拼小牛皮Anagram織籃，全新打造迷你尺寸。（圖／記者蕭涵云攝）
▲繽紛充滿玩心的吊飾與卡夾。（圖／記者蕭涵云攝）
▲繽紛充滿玩心的吊飾與卡夾。（圖／記者蕭涵云攝）
▲晚裝以大量閃爍的珠片與鉤織設計，讓肌膚若隱若現、炫亮迷人。（圖／記者蕭涵云攝）
▲晚裝以大量閃爍的珠片與鉤織設計，讓肌膚若隱若現、炫亮迷人。（圖／記者蕭涵云攝）

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