「總統御醫」陳振文接衛福部長掌疫苗採購？總統府駁斥
有媒體今（14）日刊出一則「陳時中蓄勢參選 傳御醫陳振文接部長」之報導，引發討論。總統府發言人張惇涵晚間對此表示，該則報導內容充滿不實臆測，甚至有惡意影射不實風向之嫌，總統府予以嚴正譴責，並呼籲各界勿以訛傳訛。
張惇涵表示，關於疫苗政策，包括國內外各種疫苗的效力與風險、國人接種疫苗的原則與策略，甚或是EUA的審查等，必須經由藥品審查專家委員，及ACIP專家小組等仔細專業評估把關，以確保國人健康安全。
張惇涵強調，報導中所稱，「防疫體系攸關8000多億元疫苗採購及防疫等重大施政預算的運用，光疫苗採購就有許多『眉角』，繼任人選必需是信得過的人。醫界盛傳小英『御醫』，亦是為恭紀念醫院院長的陳振文呼聲高。」云云，不僅夾敘夾議，更有惡意影射不實風向，誤導輿論之嫌，總統府嚴正呼籲該媒體自重，並注意法律責任。
張惇涵表示，國際疫情仍屬嚴峻，國內近期疫情也有所變化，防疫團隊從指揮中心到第一線投入防疫工作的人員，正全力投入因應，至為辛苦繁忙。呼籲這類不必要的政治操作應適可而止，尊重防疫人員、配合專業指引，讓防疫人員專注於工作，才是對現階段防疫工作最有助益的事。