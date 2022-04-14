王定宇慘被認知作戰　黃子哲酸：房東沒提供網路

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黃子哲說，其實這篇錯誤引用報導是來自於「自由時報」，王定宇是不用打給主編，但怎麼連是哪家媒體報導都不敢說出口？王定宇不是前一天才在自己臉書，痛罵「中國時報」是跟台灣政府唱反調，如今自由時報未經仔細查證就刊登對岸農場文，難道不用比照辦理好好修理一下？
黃子哲批，是王定宇太過懦弱，還是就是這種「綠色雙標」的低劣人格，實在讓人瞧不起，事實上，這篇報導是關於芬蘭要加入北約，以及「芬蘭女總理怒嗆俄國」等內容，王定宇誤信媒體也算是無心之過，原本無可厚非，但王定宇最可惡的是，他臉書又再「膝式抹紅」，藉此報導評論國民黨屈從敵人的威脅，放棄自己的決定權。
黃子哲強調，是說若國民黨沒保衛中華民國的主權，守護台澎金馬人民的安全，王定宇是哪來立委可做？如今國民黨堅持台灣的自由民主，但就是不選擇台獨，民進黨若要台獨的決定權，既然現在完全執政，就請勇敢全力推動修憲還是公投，不要只剩一張嘴，而且還是張臭嘴。
黃子哲說，雖然王定宇再三強調是引用媒體報導，但王自詡是專業的外交國防的立委，還三不五時有獨家內幕，怎麼自己連稍微查證的功夫都沒做？還是房東沒提供網路，讓王定宇無法上網google？那就真的錯怪王了。