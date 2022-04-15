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iPhone下殺4折？新光三越南西店蘋果福利品特賣　限時3天

▲新光三越台北南西店獨家限定[i]Store SUPER SALE限量特賣會，4/15～4/17限時3天祭出「福利品」超殺終極優惠，所有折扣品項、現場排隊方式一次公開。（圖／新光三越提供）
▲新光三越台北南西店獨家限定[i]Store SUPER SALE限量特賣會，4/15～4/17限時3天祭出「福利品」超殺終極優惠，所有折扣品項、現場排隊方式一次公開。（圖／新光三越提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-04-15 06:30:00

果粉們要瘋了！搶手到不行的iPhone手機、Mac電腦及Apple Watch，竟然下殺最低3折起？新光三越台北南西店獨家限定[i]Store SUPER SALE限量特賣會，4/15～4/17限時3天祭出「福利品」超殺終極優惠，有哪些款式享有最划算優惠？現場怎麼排隊瘋搶？《NOWnew今日新聞》一次整理給大家。

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新光三越台北南西店一館9樓活動會館將於4/15～4/17限時3天，展開獨家限定[i]Store SUPER SALE限量特賣會，現場祭出「福利品」超殺終極優惠。包括Mac、iPhone、iPad、Apple Watch福利品3折起；Beats 系列、週邊配件福利品下殺1折起！還有「全新商品」指定款iPhone 13現折1,000元、iPad Air第四代現享95折、抗噪絕佳的AirPods系列最高可折1,500元。

▲想要購入iPhone 13的民眾，記得來現場好好選購。（圖／新光三越提供）
▲想要購入iPhone 13的民眾，記得來現場好好選購。（圖／新光三越提供）
果粉們別心急！所有折扣品項一次公開給你看。提醒民眾注意每人每款商品（電腦／手機／平板／手錶／耳機）限購乙個，Beats／週邊配件限購2個；選購完現場可交機檢測。有購買需求的民眾，記得帶上專業的好友們一起排隊才能買得開心喔。

▲AirPods Pro現場也有優惠。（圖／新光三越提供）
▲AirPods Pro現場也有優惠。（圖／新光三越提供）
▲[i]Store SUPER SALE「福利展示品」限量特賣會。（圖／記者蕭涵云製表）
▲[i]Store SUPER SALE「福利展示品」限量特賣會。（圖／記者蕭涵云製表）
[i]Store SUPER SALE「全新商品」限量特賣會

【iPhone 13】128GB（粉色、星光色）現折 1,000 元(限量)

【iPad Air 第四代】（顏色、容量依現場販售為主）享 95 折(限量)

【AirPods 第二代】現折300元(限量)    

【AirPods 第三代】現折400元(限量)

【AirPods Pro】現折1,500元(限量)

▲iPad Air 4全新商品也有限量95折優惠。（圖／新光三越提供）
▲iPad Air 4全新商品也有限量95折優惠。（圖／新光三越提供）
現場排隊方式

發放時間：每日早上10:10，依照排隊順序發放號碼牌。
發放地點：新光三越台北南西店一館東側門1F（近捷運中山站2號出口）
發放張數：4/15、4/16：300張，4/17：210 張，每人限領一張。
入場時間：11:10 起，憑號碼牌上公告時間依序叫號入場。
購買限制：每人每款商品（電腦／手機／平板／手錶／耳機）限購乙個，Beats／週邊配件限購2個。
選購時間：每梯次入場時間為50分鐘（30分鐘選購商品＋20分鐘交機檢測）


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