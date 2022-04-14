大規模確診可能人人有獎？如何自保？醫教４情況應對！

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Omicron大多無症狀、輕症，哪些情況要自行快篩？篩幾次？
黃軒醫師表示，Omicron和先前的病毒有所不同，主要攻擊上呼吸道，較難也較少進入下呼吸道，因此才多為無症狀、輕症，現主要多為咳嗽、流鼻水、喉嚨痛。但普遍無症狀、輕症不代表無所謂，也要先為中、重症的可能性先作準備，並且保護身旁的高風險族群，心裡要有個底。
一般人可維持正常防疫生活即可，但若身處熱區、足跡重疊、出現輕症這三種情況，就建議開始居家檢疫10日並自行快篩，快篩也並非篩一次就好，為避免陰轉陽，建議在第3、5、10日進行，並在後續7日自主健康管理中再進行2次。醫師解釋，據研究，Omicron在第10天左右通常就難以測到，換句話說免疫系統能殺死病毒約落在10天左右，不過也難免會有意外，因此後續還需再進行兩次快篩。
若發現為陽性、確定病例也不必緊張，落實居家隔離10日，注意轉中重症的症狀，並於第5-7日、10日，及後續自主健康管理的第2、４日自行快篩，共4次。
Omicron中重症不可輕忽，３大症狀立即通報就醫！
黃軒醫師表示，Omicron轉中重症機率極低，但以台灣現況來看還是約有0.2%的可能，因此這段時間若有出現呼吸急促、胸悶胸痛，以及嘴巴、指甲、臉色等顏色改變，這三種症狀就要留意可能正往中重症發展，建議立即通報並尋求協助就醫為佳。
較容易往中重症發展的族群，主要為免疫低下者，如年長者、三高、糖尿病、腎臟病、各項心腦血管疾病、癌症等族群，而年長者、慢性病這些也可說是每個家庭中都有的成員，建議多留意。另一方面若家中有小朋友，各界專家普遍認為12歲是免疫較為健全，中重症的可能性較低，但5歲以下的幼童免疫系統正在發展、尚不健全，中重症的可能性就相對來得高，因此小朋友的身體狀況一樣需要注意。
至於因先前病毒的「隱形缺氧」引起關注的血氧機，最近也再度引起討論，黃軒醫師則認為雖然有可能往中重症發展，但畢竟算是少數，是否先準備血氧機，可先視家庭成員健康狀況進行評估，若都健康狀況皆良好，必要性便不高；若家庭成員大多免疫低下，則可斟酌先行準備。
黃軒醫師再三提醒，現在可說是台灣疫情發展的轉捩點，是守住醫療量能、大家與病毒共存、正常的過生活，還是醫療量能不堪負荷、死亡率增加，需靠每個人在維持生活下，持續作好防疫。
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