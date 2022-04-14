新冠病毒不斷突變　全球疫情最後走向？醫：有好有壞

【健康醫療網／編輯部整理】世衛組織於4月5日發布的每週新冠流行病學報告，表示正在追蹤XE重組體，但是目前仍視作為 Omicron變異株的分支。姜冠宇醫師表示，初步估計，XE比BA.2具有1.1的社區增長率優勢，也就是多出10%的傳播速度。這意味著XE比其他亞種更具傳染性。
除了英國 XE在印度、中國、泰國出現
姜冠宇醫師指出，與BA.1或原始 Omicron相比，BA.2 的傳播率提高了 40%，不過在某些外國媒體似乎誤報成「XE比BA.2傳播速度快上10倍」，不知道是不是當地記者誤讀，Google可以找到。」世衛組織在報告中指出，SARS-CoV-2 病毒繼續進化。鑑於目前全球範圍內的高水平傳播，包括重組體在內的更多變體可能會繼續出現。重組在冠狀病毒中很常見，被認為是預期的突變事件。
正當世界各國都有慢慢BA.2取代BA.1的趨勢，姜冠宇醫師說明，XE於1月中旬在英格蘭首次被發現，並在英格蘭造成了600多例病例（<1%的病例）。截至3月22日，在英國已發現 763例XE病例。在印度、中國和泰國也已發現。
好消息！重症保護沒有明顯免疫逃脫
好消息是，目前Omicron所有分支，除了二劑疫苗抗感染趨近低效之外，在重症保護都仍然沒有明顯「免疫逃脫」的狀況。世衛組織表示，他們不會給XE一個希臘字母名稱，除非有一天發現傳播力和嚴重程度有顯著差異，並且仍將其視為 Omicron。
就像「Deltacron」發生的情況一樣，XE很可能是在有人同時感染了兩種不同的病毒時創建的。姜冠宇醫師表示，我們現在看到越來越多的重組，因為不同的病毒同時傳播（Delta、BA.1、BA.2）加上一個人可以同時感染兩種病毒（就是共同感染的案例，其實在盛行區深入感染免疫力低下者還是容易發生）。
兩個亞系可以同時進入一個人的細胞。然後，當病毒試圖在細胞內復制（以進一步傳播到其他細胞）時，遺傳物質可能會混合而產生不同序列，而有XE（還有XG、XR、Xl，等等）。XE將BA.2的S蛋白序列複製並粘貼到 BA.1的5'部分。其他不同位置BA.1和BA.2的混合，這導致了其他亞系名稱，如XR、XN、XP、XQ等。病毒學家Tom Peacock製作了下面的奇妙圖來展示這種現象。
Omicron繼續突變下去是個好消息嗎？這場大流行過去兩年，這種病毒並沒有提供任何關於它去向的暗示，為何這麼講？姜冠宇醫師解釋，冠狀病毒通常以階梯狀模式進化，過去流感也是如此。換句話說，以一個主要的血統為軸線，每隔一段時間，就會有一個新的變異，而其他的分支則會滅絕。 如下圖A但我們還沒有在 SARS-CoV-2 中看到這種模式。下一個大變異不是來自上一個：Omicron 不是來自 Delta，Delta 也不是來自 Alpha。相反，SARS-CoV-2 的進化看起來像上圖中的圖 B。這非常令人費解。
但這可能是因為我們沒有給它足夠的時間。僅僅兩年，因為像是普通感冒，若僅有兩年的時間觀察，也常沒有階梯狀的變化。如果病毒從Omicron開始以階梯狀模式進化，那麼它才是從進入真正流感化的階段，成為我們可以預測的季節性疾病，包含預測他的逃脫免疫和傳播力。
如果病毒出現更多「類似流感」（上圖B）的階梯漂移方式，這是一個好消息，原因有兩個：
上一株的免疫牆有一定的效力
我們暫時不會有全面遭受攻擊。這是因為約 50% 的美國人在10週內感染了 Omicron。（雖然我們從未見過病毒以這種速度傳播。相比之下，流感過往在 20 週內僅感染了 10–20% 的人群。）大量感染誘導的免疫加上疫苗覆蓋無疑將有助於建立免疫牆。
變異頻率可以抓得到節奏
如果新冠病毒的未來變得更加可預測，那麼我們將能夠預測突變並做好準備，就像我們每年應對流感一樣。
本週在FDA就這個話題進行了 8 小時的討論。病毒正在以驚人的速度變化，但未來12個月內不太可能發生重大事件，但是病毒演化學家Trevor Bedford博士在本周向 FDA的介紹中提出了兩大觀點。
首先，他明確表示病毒的變異速度非常快。它的變化速度大約是流感的四倍。在他的下圖中，您可以看到 SARS-CoV-2 圖比其他三個描述流感突變率的圖要陡峭得多。這意味著，與五年的 H3N2（流感病毒）相比，SARS-CoV-2 在短短兩年內完成了相同水平的進化。
再者，雖然我們預計 SARS-CoV-2 會出現「類似流感的漂移」，但近期「類似Omicron的事件」或巨大的進化跳躍也可能再次發生。
不幸的是我們在兩年內只有一個數據點（即 Omicron），因此我們的猜測具有高度的不確定性。Bedford博士估計，每1.5到10.5年就會發生一次「類似 Omicron」的事件。我們不知道這是罕見的事件還是更常見的事件。但是，在接下來的一年裡，Bedford博士估計有70%的可能性我們不會再發生類似 Omicron 的事件。
根據NIH的John Beigal博士的說法，對於下一個「類似 Omicron 的事件」，實際上只有兩個可能發生：更接近Beta，或者更接近Delta。兩者都離Omicron很遠，這可能使有針對Omicron特定的次世代疫苗不是好的決定。
結論是：Omicron繼續變異可能有好（階梯形）、也有壞（非階梯形，也就是非預期突變），雖然清零已經不可能，但是防止大量傳播也許是減少非預期變化的好方法，這也是台灣正在做的方向。
文章來源：聊聊XE，和真正的流感化
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53393
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