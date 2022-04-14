台南愛心企業長期捐物資 公私協力合作助弱勢

台南在地企業康那香，康乃馨愛心會長期發揮愛心助弱勢，今 (14) 日捐贈 100 箱尿布及涼被及 520 份文具包、 6,144 包衛生棉與 120 盒口罩，給台南服務獨居老人、街友、弱勢身障及偏區兒少據點、北家扶中心兒童及石門國小低收入兒童。台南市市長黃偉哲上午頒發感謝狀，感謝康乃馨愛心會之熱心公益。

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康乃馨愛心會由康那香企業董事長戴榮吉號召善心人士成立， 110 年即因新冠疫情慨捐台南市府 16 萬片 3D 立體醫療口罩，用行動力挺第一線醫護及防疫人員。同年響應台南市「登月計畫」之政策，捐贈逾 6,000 包衛生棉給弱勢家庭女性及偏鄉女學生。市府也於永華市政中心、民治市政中心及 37 區公所公廁放置衛生棉，供洽公女性使用，獲得女性朋友大力肯定。戴榮吉及夫人賢伉儷多年來熱心公益、回饋鄉里，如 88 水災及 0206 台南大地震時皆捐贈大量物資。戴榮吉表示表示，本著「取之於社會、用之於社會」之理念，希望透過本次捐贈，幫助到社會上真正需要的民眾，更期待邀請各界善心人士一起做公益，將正向溫暖的能量傳遞到社會各個角落。

台南市社會局推動 12 處社福中心擔任睦鄰中心整合平台，以「一戶一睦鄰」方式，提供獨居長者定期探訪與關懷，提供獨居長者物資、交通接送施打疫苗、居家修繕、家務整理等服務。為提供弱勢兒少支持服務，辦理兒少社區關懷據點，提供課後臨托與照顧、關懷訪視輔導、親子活動等服務，落實社會安全網之預防性角色。去 (110) 年共佈建 27 處兒少據點，服務 12 萬 3673 人次，今年預計佈建 29 處。主動提供身心障礙者關懷訪視、提供福利諮詢及資源連結等。提供街友安置與沐浴服務、餐食服務、物資發放、關懷服務、協助就醫、就業媒合、技能訓練、輔導儲蓄、辦理團體活動或講座、從事社區服務等。

台南市長黃偉哲表示康乃馨愛心會將對社會弱勢的關懷化為實際行動，展現企業公益精神，令人敬佩。去年至今因疫情影響，使得物資需求增加，期待透過更多的公私協力合作，邀請更多善心團體共襄盛舉，歡迎社會愛心人士、企業及團體捐贈物資予台南市實物愛心銀行

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