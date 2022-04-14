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徐小可抱怨小孩疫苗沒得打　怒批陳時中「只會練肖話」

▲徐小可扮醜開直播模仿陳時中，吐露對防疫政策的不滿。（圖／漂亮就是我臉書）
▲徐小可扮醜開直播模仿陳時中，吐露對防疫政策的不滿。（圖／漂亮就是我臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-04-14 20:07:21

39歲的徐小可與阿Ben（白吉勝）結婚多年，育有2子1女，近日疫情升溫，本土確診病例爆發，關於兒童疫苗，指揮中心指揮官陳時中表示目前正在採購，不過徐小可對其防疫政策有意見，也不滿學校停課制度，昨（13）日就扮醜開直播模仿陳時中，激動怒嗆：「一天到晚在那邊『練肖話』。」

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▲徐小可與阿Ben（白吉勝）結婚多年。（圖／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family臉書）
▲徐小可與阿Ben（白吉勝）結婚多年。（圖／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family臉書）
陳時中在記者會上呼籲大眾要試著與病毒共存，不過徐小可卻認為他並沒有搞清楚狀況：「要我們上戰場卻不給我們槍跟子彈，是要我們赤手空拳去面對敵人？換句話說，如果你給了我們槍跟子彈，我們要不要帶上戰場，那才是我們的選擇，而不是現在就把沒得選的選擇權甩給我們。」暗指陳時中對兒童疫苗相當不積極。

徐小可對於政府下令的學校停課制度也充滿疑惑：「為什麼要全校三分之一的人確診才停課？三分之二的人是衰小嗎？」認為若要讓小朋友上課就會製造風險，但讓小朋友放假，父母親就會被拖累，坦言非常心疼自己3個尚未接種疫苗的小孩。

雖然徐小可的直播影片目前已經下架，不過仍掀起兩派聲浪，有人認為她的發言過於偏激，且依照各國現況來看，兒童疫苗目前幾乎還處於測試階段，因為用於小孩才需要更謹慎，希望徐小可身為公眾人物不要胡亂帶風向，但也有人支持她的言論，表示只要為人父母，基本上都可以感同身受。

▲徐小可對於政府下令的學校停課制度充滿疑惑。（圖／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family臉書）
▲徐小可對於政府下令的學校停課制度充滿疑惑。（圖／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family臉書）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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