徐小可抱怨小孩疫苗沒得打 怒批陳時中「只會練肖話」
39歲的徐小可與阿Ben（白吉勝）結婚多年，育有2子1女，近日疫情升溫，本土確診病例爆發，關於兒童疫苗，指揮中心指揮官陳時中表示目前正在採購，不過徐小可對其防疫政策有意見，也不滿學校停課制度，昨（13）日就扮醜開直播模仿陳時中，激動怒嗆：「一天到晚在那邊『練肖話』。」
陳時中在記者會上呼籲大眾要試著與病毒共存，不過徐小可卻認為他並沒有搞清楚狀況：「要我們上戰場卻不給我們槍跟子彈，是要我們赤手空拳去面對敵人？換句話說，如果你給了我們槍跟子彈，我們要不要帶上戰場，那才是我們的選擇，而不是現在就把沒得選的選擇權甩給我們。」暗指陳時中對兒童疫苗相當不積極。
徐小可對於政府下令的學校停課制度也充滿疑惑：「為什麼要全校三分之一的人確診才停課？三分之二的人是衰小嗎？」認為若要讓小朋友上課就會製造風險，但讓小朋友放假，父母親就會被拖累，坦言非常心疼自己3個尚未接種疫苗的小孩。
雖然徐小可的直播影片目前已經下架，不過仍掀起兩派聲浪，有人認為她的發言過於偏激，且依照各國現況來看，兒童疫苗目前幾乎還處於測試階段，因為用於小孩才需要更謹慎，希望徐小可身為公眾人物不要胡亂帶風向，但也有人支持她的言論，表示只要為人父母，基本上都可以感同身受。
※【NOWnews 今日新聞
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