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俄以核武威脅瑞典芬蘭不准入北約　立陶宛譏：不是新聞了

▲俄羅斯警告，倘若瑞典和芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO），俄國將必須鞏固波羅的海地區防禦，其中包括部署核武。北約示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯警告，倘若瑞典和芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO），俄國將必須鞏固波羅的海地區防禦，其中包括部署核武。北約示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-04-15 06:38:50

（中央社倫敦14日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭親信、國家安全委員會副主席麥維德夫今天警告，倘若瑞典和芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO），俄國將必須鞏固波羅的海地區防禦，其中包括部署核武。

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芬蘭和瑞典正在考慮是否加入北約。芬蘭總理馬林（Sanna Marin）昨天表示，芬蘭將在未來幾周做出決定。

麥維德夫（Dmitry Medvedev）表示，瑞典和芬蘭若加入北約，俄羅斯恐必須強化波羅的海的陸、海、空軍軍力，以維持軍事平衡。

麥維德夫也指出，不會再討論波羅的海地區「無核」，並明白提及核子威脅。俄羅斯最西端的領土加里寧格勒（Kaliningrad）位於波羅的海地區，與俄國本土並不相連，而是與波蘭和立陶宛接壤。

曾於2008至2012年擔任俄羅斯總統的麥維德夫指出：「不會再談論波羅的海非核狀態，必須重新建立平衡。」

麥維德夫：「截至目前為止，俄羅斯從未採取這類措施，也不打算這麼做。倘若我們被迫動手，切記這不是我們引起的。」

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭已經造成數以萬計的人喪生，數以百萬計人顛沛流離，並引發俄羅斯和美國可能更廣泛對峙的疑慮。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）則表示，這場在烏克蘭的「特殊軍事行動」有其必要性，因為美國利用烏克蘭威脅俄羅斯，以及莫斯科必須保護遭烏克蘭迫害的說俄語民眾。

烏克蘭則表示，該國現在正對抗帝國式的掠奪土地，並強調蒲亭聲稱的種族滅絕說法荒誕不經。

對於俄羅斯揚言在波羅的海地區加強部署軍力，甚至包括核子武器；立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte ）今天表示，這不是新聞。

席莫尼特告訴媒體：「俄羅斯那樣威脅，已經不是新聞。」「（俄國）位於波羅的海地區領土加里寧格勒成為軍事重區已經多年。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110414

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