南市議員參選人朱明宏赴民進黨黨部 呼籲慎審參選人資格

台南市議員參選人朱明宏今 (14) 日帶領支持者到民進黨台南市黨部遞交陳情書，要求台南市黨部嚴格審查參選人資格，不要讓有道德瑕疵的候選人，以詐騙欺瞞的方式通過民調，進而代表民進黨參加 2022 年台南市議員選舉，傷害民進黨之形象。

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▲朱明宏與支持者到民進黨台南市黨部遞交陳情書（圖／記者張振興攝，2022,04,14）

朱明宏表示，同選區之市議員參選人陳皇宇曾因詐領健保費案，遭到檢方搜索並遭緩起訴之處分，相關證物如讀卡機、病例等，均遭檢方以犯罪證據沒收。 朱明宏認為陳皇宇身為藥師，卻利用職務之便，詐領國家健保費，這是相當嚴重的問題，也是重大的道德瑕疵。陳皇宇過去已有這樣的紀錄，要如何讓人民相信，他未來不會利用議員職權監守自盜，讓國家公帑淪為私人濫用呢？

朱明宏表示，身為民進黨黨員，他不忍心見到黨的形象受到損傷，更希望能守護民進黨長期以來清廉勤政的價值。所以經過長考，他決定親自前往台南市黨部檢舉，希望民進黨台南市黨部主委潘新傳能嚴格查辦此事，不要讓南關線的選民失望，更不要讓民主聖地的天空，蒙上詐欺的陰影。