治癒血腫新希望　「細胞免疫療法CAR-T」帶來一線生機

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臺大醫院綜合診療部細胞治療科姚明主任指出，我國約有9成淋巴癌患者屬於非何杰金氏淋巴瘤，位居於2020年我國男性與女性癌症死亡排行第九名。其中約半數患者屬於高惡性度的「瀰漫性大B細胞淋巴瘤」（DLBCL），其好發於中高齡者，因病程發展快速且無規律，治療難度高。
引進國際細胞治療品質管理系統 我國首家使用免疫療法醫學中心
有鑑於細胞免疫療法-CAR-T是全球癌症治療趨勢，臺大醫院全力籌措GTP實驗室及引進國際細胞治療品質管理系統，率先成為我國首家可正式提供臨床使用的細胞免疫療法-CAR-T之醫學中心，也帶領臺灣成為亞太地區繼日本、南韓、新加坡、香港後，第五個可提供該尖端醫療服務之國家。
一次性注射 有效並持續殲滅癌細胞
根據臨床研究結果，透過細胞免疫療法-CAR-T，逾5成「瀰漫性大B細胞淋巴瘤」病人與逾8成「兒童B細胞急性淋巴性白血病」病人能有效殲滅癌細胞，其中有6成以上病人能穩定控制疾病超過2年。與過往治療困境相比，病人治癒與長期穩定控制疾病的機率大大提升；未來更多臨床研究，將會有越來越多病人受惠於細胞免疫療法-CAR-T。
此外，藉由其一次性注射之特性，可為患者帶來治癒機會，也可為患者與政府省下長期醫療支出。隨著躍進式的細胞免疫療法-CAR-T問世，將能帶動國際與我國醫療科技發展，有望改善現行疾病治療困境，為病患帶來新希望。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53382
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