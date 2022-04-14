美參議院外委會主席搭空軍專機抵台　將拜會邱國正

美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲今（14）日率領美國國會議員團共6人訪問台灣，訪團搭乘C-40C行政專機於今晚7時40分抵達台北松山機場，訪團明天將晉見總統蔡英文，針對台美合作、中國威脅、區域安全等議題交換意見，並拜會國防部長邱國正，訪團成員將與我方官員就台美關係各項重要議題深入交換意見。
美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）於14至15日率團搭乘美國軍機來台訪問，訪團成員包括參院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）參議員、衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr, R-NC）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman, R-OH）、聯邦參議員賽斯（Ben Sasse, R-NE）、聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson, R-TX）共6位國會議員。
外交部指出，部長吳釗燮於今日晚間代表我國政府前往接機。訪團在台期間將晉見蔡英文，接受吳釗燮款宴，並拜會邱國正。本團是本年訪台的首個美國國會參眾議員訪問團。美國國會本年逐步恢復國際旅行後，葛瑞姆參議員組團訪問亞洲，主動規劃將台灣納入出訪重點國家，展現美國國會跨黨派議員對台灣的高度重視與堅定支持。
外交部指出，本團成員橫跨參院「預算」、「外交」、「國土安全」、「衛生、教育勞工暨年金」、「財政」及眾院「軍事」等重要委員會，均為國會參眾議院的資深領袖。葛瑞姆曾於2016年角逐共和黨總統候選人提名，並與孟南德茲分別擔任2019年「亞洲再保證倡議法」（Asia Reassurance Initiative Act）的共同提案人及連署人，該法旨在重申美國對台安全承諾，籲請行政部門定期對台軍售，並依據「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）鼓勵美國資深官員訪台。
外交部表示，葛瑞姆、孟南德茲、波爾及傑克森等4人均為「參院台灣連線」或眾院「國會台灣連線」成員；此外，波特曼及賽斯均多次連署國會友我議案、聯名函及各項友台倡議。
外交部指出，在烏克蘭情勢嚴峻之際，美國國會籌組此重要參眾議員訪團來台，再度彰顯美國對台灣「堅若磐石」的支持與承諾。相信葛瑞姆參議員等美國國會重量級議員們的到訪，定能強化台美關係的緊密友好，進一步深化雙方在各領域的全球夥伴關係。