早上才採訪陳時中、侯友宜 衛生局晚間證實確診、CT值14
疫情燒進新北市！1名主跑新北市的媒體記者，今（14）日因出現喉嚨痛的症狀前往採檢，PCR結果為陽性，而CT值15；新北市政府衛生局立即針對4名密切的接觸者，進行預防性快篩，其中1人快篩陽，該個案亦為媒體記者，經採檢PCR，晚間結果出爐為陽性，CT值14。
第2位PCR陽性的個案，今日曾採訪「居家照護計畫」啟動記者會，當時衛福部長陳時中、疾管署副署長莊人祥、新北市長侯友宜、副市長劉和然、副秘書長朱惕之、衛生局長陳潤秋等官員，及亞東醫院長邱冠明、淡水馬偕院長洪大川、台北慈濟醫院院長趙有誠、雙和醫院院長程毅君、輔大醫院院長王水深、土城醫院院長黃璟隆、市立聯醫院長項正川都在場，也引發各界高度的關注；所幸侯友宜、劉和然、朱惕之及陳潤秋經自主快篩後，結果都是陰性。
衛生局表示，經初步疫調，第1位PCR陽性的個案，自4月12日起未進入新北市政府，至於第2位PCR陽性的個案，今日上午曾參與新北市府的「居家照護計畫」啟動記者會；經與疾管人員討論，該場域參與人員皆有全程配戴口罩等適當防護，因此通知今早參與該場記者會所有人員，進行7天自我健康監測，期間如有不適症狀，則進行快篩採檢。
衛生局指出，目前與2位媒體記者工作接觸的相關人員，均已安排至亞東醫院篩檢，正在等待檢驗的結果，以利後續持續進行疫調的匡列，另新北市政府的記者室也派員進行清消；此外，提醒參與今日上午11點記者會的媒體朋友們，自即日起7天進行自我健康的監測，可自主快篩，期間若有任何不適的症狀，可自篩採檢，謝謝大家的體諒與配合。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。