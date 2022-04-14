議會前輩力挺 資深媒體人姚正玉完成國民黨初選登記

爭取國民黨台南市中西區、北區市議員提名的資深媒體人姚正玉，今 (14) 日下午在支持者及現任市議員林燕祝、盧崑福及成大政經所指導教授丁仁方等人陪同下完成參選登記。

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姚正玉表示，她的參選不是臨時起意，而是真心誠意要為國民黨保住這一席女性議員席次，即使面臨重重考驗與挑戰，仍會盡力而為，力拼出線，同時也衷心希望這是場公平的君子之爭。

林燕祝表示，姚正玉是媒體出身，在政治及民生議題方面長期為民發聲，論述頗深，相信以姚正玉的新聞專業踏入議會，不僅能服務中西區、北區的鄉親，更能為大台南市民謀福祉。

盧崑福說，他認識的姚正玉有魄力、很敢講，未來進入議會，絕對是戰將，像姚正玉這種有能力、敢為民發聲的人才，一定要讓她出線。

「我認識她 20 多年，是優秀的政治記者」，成大政經所教授丁仁方指出，這次有好幾位成大政經所畢業生投入選戰，姚正玉是唯一一位國民黨籍的參選人，相信她的參選，會為國民黨帶來新風氣，也帶給台南政壇一股新活力。

姚正玉表示，今日陪同登記的是來自各行業的婦女菁英，她們不是黨員，之所以挺身而出，主要是肯定、認同她的參選理念，亦了解她的為人及能力，相信國民黨應該更好、台南也值得更好的。她絕對有能力開拓中間選民的票源，有信心擺脫國民黨的包袱，打一場不一樣的選戰。

▲陪同姚正玉登記的還有來自各行業的婦女菁英，因贊同姚正玉理念而支持相挺（圖／記者林怡孜攝，2022,04,14）