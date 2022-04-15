Redmi Note 11 Pro+加入120W極速快充 15分鐘滿格回血
擁有高性價比的Redmi宣布推出Redmi Note 11系列中的頂規機款「Redmi Note 11 Pro+ 5G」，延續億級像素鏡頭、120Hz AMOLED螢幕，搭載MediaTek Dimensity 920 5G 處理器，更首度將旗艦機才配備的120W HyperCharge極速快充功能帶入Redmi品牌，並加入LiquidCool水冷技術、JBL專業調音等頂級技術。提供石墨灰、星空藍、森林綠三種配色，8GB+256GB售價11,999元，於4/24前購買即享早鳥禮－Redmi 手環Pro（價值1,195元）數量有限、送完為止。
這次Redmi Note 11 Pro+ 5G很大的賣點是搭載120W HyperCharge極速快充的機款，配備4500mAh（typ）大電量，在快充加速模式下，可於15分鐘內充滿電，再多項系統優化下，提供18小時的影片播放或140小時音樂播放。通過德國萊因安全快充系統認證、40項充電與電池安全功能、支援高達800 次充電循環。搭載八核心MediaTek Dimensity 920 5G 處理器，首款搭載LiquidCool均溫板水冷系統的機款，能以高效為機身進行急速降溫。
鏡頭部分，使用1億800萬像素主鏡頭配備1/1.52吋大型感光元件、9合1像素合併技術及雙原生ISO；800 萬像素120°FOV超廣角；200萬像素微距鏡頭。前置鏡頭為1600萬像素讓。此外，還提供魔法換天、長時間曝光模式及慢動作等多種特效。
搭載6.67吋FHD+ AMOLED DotDisplay螢幕，以120Hz的高螢幕更新率、360Hz觸控採樣率提供流暢、精準的操作體驗；支援DCI-P3寬廣色域及4,500,000：1對比度。同時，配備經SGS認證的護眼螢幕，並提供閱讀模式；內建360° 光線感應器，可自動偵測環境光源並調整螢幕亮度。此外，與世界級音訊品牌JBL合作，帶來更高品質的視聽體驗。