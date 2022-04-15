《超級夜總會》邁向500集！本土天王端壽桃塔驚喜現身

三立台灣台節目《超級夜總會》邁向10周年，播出突破500集，該節目穩站週六總收視總冠軍外，10年來最高收視達4.52，走遍全台116個鄉鎮，甚至跨海至新加坡錄影，屢獲金鐘獎肯定，YouTube頻道至今累計近1.6億次觀看數。為慶祝這難得的里程碑，製作單位推出500集特輯邀請好友齊來祝賀，久未露臉的本土天王陳雷，特別肩膀擔著壽麵塔、壽桃塔祝壽，並重現歐陽菲菲模仿秀，還親切走下台發送扇子，造成觀眾瘋搶。





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▲陳雷（左）難得現身《超級夜總會》，讓全場觀眾為之瘋狂。（圖／三立提供）

▲本土天王陳雷（右二）模仿歐陽菲菲，逗笑現場觀眾，左起為許效舜、王彩樺、陳雷、澎恰恰。（圖／三立提供）

主持人澎恰恰表示，這10年在錄影過程中一直被許多各地小人物感動，他表示有次無意間發現一位賣紅豆餅婦人，一天才賺100元，但她要照顧生病丈夫及唸書的兒子，結果澎恰恰把她叫來現場做紅豆餅，當天賺了一萬多，他至今猶記得婦人的表情有多不可思議。澎恰恰說每次做節目看到台下觀眾拭淚，就更想透過節目把溫暖及感動帶給大家，也希望能有下一個十年。





▲《超級夜總會》開播至今邁向10年，左起為許效舜、王彩樺、澎恰恰。（圖／三立提供）

許效舜則認為《超級夜總會》是讓他重生的節目，之前因感情問題而去流浪，是澎恰恰找回他一起主持，讓他有歸屬感。苗可麗最感動就是10年來不論颳大風、下大雨、遇上寒流或是炙熱的夏天，有時錄影到半夜，還有許多觀眾不離不棄，有次製作單位還把苗可麗父母邀請到節目中，至今都難忘。





另外詹雅雯與阿吉仔兩位節目好友也前來助陣，而在錄影前一日，詹雅雯還在醫院接受治療，原本不允許接任何活動，但因10週年她特別趕到現場，當天詹雅雯出場時，提出在節目認識了「南島舞集」，私下贊助經費支持他們的演出劇場，這次她現場看到小朋友的演出潸然淚下，表示自己的贊助真的很值得，而接受贊助的團長也非常感謝詹雅雯，兩人在台上相擁而泣。





▲詹雅雯在《超級夜總會》擁抱南島舞集的團長，認為贊助非常有意義。（圖／三立提供）

另鮮少露臉的阿吉仔特別帶來讓觀眾印象深刻的「小小鼓手呂岳駿」，當年他在節目中表演時還是小學生，他因先天性失明，但樂觀不服輸的個性，練就了一身好鼓藝，令阿吉仔印象深刻，不斷給他鼓勵。7年前他上節目時，節目樂隊鼓手老師贈送的鼓棒，他一直珍惜保留至今，兩組素人表演團體都帶著滿滿感謝的心情，在這天重返了《超級夜總會》舞台上。《超級夜總會》500集特輯將分別於4/16及4/23播出。



