睡眠呼吸中止症共病多　合併胃食道逆流嚴重程度加倍！

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台灣睡眠醫學學會大眾教育委員會主席李信謙醫師指出，阻塞型睡眠呼吸中止症（Obstructive Sleep Apnea,OSA）多半是因入睡後上呼吸道軟組織鬆弛、塌陷而造成氣管受阻，導致患者呼吸間歇性停止，不僅睡眠品質易受影響，也可能因身體缺氧引發心血管、腦血管等多種共病。
要提高對OSA的警覺進而降低其危險性，李信謙主席建議，第一步可從「量脖圍」開始。脖圍作為OSA一項重要指標，其粗細與呼吸道內徑大小直接相關，脖圍越寬就代表氣管越狹窄，更易導致睡眠呼吸中止情形。目前國際上多以「女性脖圍超過35公分、男性脖圍超過38公分」作標準，李信謙主席提醒，若脖圍超標，尤其是伴有肥胖、打鼾或夜間頻尿症狀的民眾，建議儘速向醫師諮詢，安排進一步檢查。
合併胃食道逆流 加重OSA症狀
資深睡眠技師洪曉菁指出，根據統計，台灣50歲以上男性過半有OSA中高風險，不僅如此，其中逾半數觀察到合併有胃食道逆流現象。雙和醫院睡眠中心主任劉文德解釋，當OSA患者睡眠呼吸中止時，會因吸不到空氣而更加用力呼吸，導致胸腔形成極大負壓，並讓胃跟食道中的「閘門」無法關緊進而引發胃食道逆流；而胃食道逆流患者，可能在睡眠時因胃酸逆流刺激到食道迷走神經，造成上呼吸道充血腫脹而加重OSA症狀。
劉文德主任分享，自己從小就受慢性鼻炎、鼻竇炎問題所擾，再加上因工作忙碌、活動量不足導致體重過重，當時就有非常典型且嚴重的睡眠呼吸中止問題。經過妥善的治療以及體重控制，從過去90公斤成功減重到現在65公斤，不僅上述問題幾乎全部消失，也終於可以一覺到天亮，連原先的胃食道逆流問題都獲得良好的改善。
OSA久治不癒？ 良好醫病溝通診斷有無胃食道逆流
OSA治療並不單一，有時經過長時間治療症狀仍未獲改善，即要與主治醫師進行良好溝通，讓醫師全面完整評估後「多管齊下」，才能達到治療效果。而許多患者在評估時，會認為自己沒有火燒心、胸悶等症狀，就代表沒有胃食道逆流問題，林口長庚醫院鼾症睡眠外科李學禹教授提醒，胃食道逆流症狀多，當出現咽喉異物感、慢性咳嗽、容易嗆到等現象，都可能是咽喉胃酸逆流的表現，連帶影響睡眠呼吸中止症的治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53368
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