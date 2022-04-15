擔心化療影響生育　癌女凍卵保生機

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一名30歲的單身女性心怡（化名）因不幸罹患乳癌，擔心接受化療後會影響生育能力，於是在醫師專業評估及建議下，在化療前進行取卵手術，透過凍卵技術保存品質良好的卵子。去年幸運成功抗癌，也順利找到真愛結婚，並重返生殖中心解凍卵子，再透過試管嬰兒療程成功懷孕，讓心怡夫婦倆開心不已。
凍卵需求大幅增加 為避免遺憾需及早規劃
台北中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明醫師表示，國人凍卵需求快速增加，主要是女性的卵子會隨著年紀增長而逐漸老化，受孕率也隨之降低，並可能提高流產率，因此對晚婚晚生育的女性來說，在卵子老化之前先凍卵儲存起來很重要。另外還有一些女性因為疾病影響，需要做化療或手術治療，擔心治療副作用會影響卵巢功能，為避免日後有未生育的遺憾，因此提前進行凍卵。
李世明醫師建議，年紀滿35歲且尚未結婚的女性，最好提前規劃生育計畫，採取凍卵以保留生育機會。另外，建議30歲以上女性可及早接受卵巢生育評估，只需到醫院抽血，檢驗AMH（抗穆勒氏管賀爾蒙）推估出卵子數目庫存量，若庫存量不足就應儘早規劃凍卵計畫。另外，可考慮檢驗BRCA基因是否有突變，由於這突變會造成女性卵巢癌或乳癌的機率增加，且會影響卵巢功能，建議可及早規劃生育計畫。
凍卵會提早更年期或卵巢早衰？ 醫：並不會！
許多民眾會擔心凍卵造成提早出現更年期或造成卵巢早衰？其實這是錯誤的迷思！李世明醫師說明，女性一生的卵子數目是固定的，數量大約一百萬顆，每個月平均有七、八百個卵子在發育，但只有一顆會成熟長大排出，若一年排出12顆卵，大約四十年會排出500顆卵，其他卵子會慢慢萎縮掉，這是卵子自然發育的正常現象。而凍卵療程則需透過促排卵針刺激排卵，讓七、八百個卵子中的1~30個卵子成熟長大，取出高品質的卵子，提高懷孕機會。目前臨床證實不會因為打針刺激而造成提早更年期或卵巢早衰發生，也不會造成乳癌或卵巢癌發生，因此凍卵的風險極低，民眾不必過度擔憂。
李世明醫師提醒，女性平時應維持規律生活，適當補充DHEA（山藥提煉）、 Ｑ10、D3或肌醇，對於卵子及卵巢都有保養的作用，女性打拼事業雖重要，但生育計畫也相當重要，應及早規劃才能避免日後遺憾發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53419
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