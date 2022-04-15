球星也做SMILE全飛秒　近視雷射助運動看得更精準

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美國杜克大學眼科中心，曾發表過一篇為期10年的調查報告，針對全美高中頂尖球員進行視力調查，發現這些未來會進入NBA的明日之星，有高達15%的球員需要進行視力矯正而不自知。知名的NBA籃球巨星LeBron James、Dwyane Wade、Chris Paul等都選擇使用近視雷射手術來改善視力，除此之外高爾夫球手Tiger Woods、美國職棒大聯盟選手Wade Boggs 、Greg Maddux等也都接受過近視雷射手術，他們都在職業生涯中繳出了漂亮的成績單。
台灣新竹攻城獅籃球隊總經理高景炎，年輕時也是職業籃球員，知道視力對於球員的重要性。籃球是一項容易產生激烈碰撞的運動，並不適合配戴眼鏡上場，雖然可以使用隱形眼鏡，但在有汗水、風、肢體碰撞的情況下並不是最可靠的選擇。而他本身也有近視，為了監督球場上的球員，雖然會戴上隱形眼鏡，看清遠處球場動態，但戴久了眼睛容易乾澀不適，故經專業醫師評估後，他決定接受近視雷射，解決近視的問題，現在視力清晰，練習時球場上球員摸魚都看的一清二楚！
隱形眼鏡意外脫落好麻煩 近視雷射矯正視力成選擇
擔任攻城獅籃球隊中鋒的容毅燊表示，球隊的訓練密集，賽季時更是天天在球場上，身為中鋒搶籃板時不免發生碰撞，他曾嘗試戴眼鏡，但激烈的運動讓眼鏡時常脫落，後改戴隱形眼鏡，但長時間訓練下來，總覺得乾乾的很不舒服，還曾在比賽中掉出一邊的隱形眼鏡，也沒有備用的，只好用單眼有限的視力堅持完這場比賽，接觸到「SMILE全飛秒雷射」手術後，他了解近視雷射也是視力矯正方式之一，故在多方探詢及專業醫師的說明後，決定接受近視雷射，術後清晰視野及精準球感，讓他的表現更上層樓。
攻城獅籃球隊林明毅也提到，近視不論在生活或工作上都影響他頗多，去年比賽時，隱形眼鏡就因碰撞而脫落，晚上開車也會變得很吃力，故在得知「SMILE全飛秒雷射」手術傷口小、癒合速度快、術後穩定度高的特點後，成功透過知名連鎖眼科診所恢復了雙眼視力，他開心的說，手術前還是會覺得緊張，殊不知一下子就好了，手術後沒有不適感，手術時間短，術後的恢復也很順利，選擇近視雷射矯正手術，真的是一個正確的選擇！
沒來得及反應的２８秒內 SMILE全飛秒手術已完成
知名連鎖眼科新竹診所張沛瑞院長指出，目前主流的近視雷射手術有「FS-LASIK飛秒準分子」及「SMILE全飛秒」，高景炎總經理做的就是LASIK，而根據不同的需求，選擇不同的雷射方式。
攻城獅的球員們進行的是「SMILE全飛秒近視雷射手術」，針對球員的眼球度數及眼睛條件提供客製化的矯正方案，原理是在角膜基質層製作一個超薄的透鏡，再於角膜表面製作如原子筆筆尖大小的微創傷口，後續將透鏡從約0.2公分的截口取出，改變角膜弧度達到矯正近視及散光的目的，除能夠保持角膜表面完整性外，更降低術後乾眼與不適感，且單眼雷射時間只要18-28秒，很多人還沒來的及反應，雷射就已經完成了。
知名連鎖眼科醫師體系３０年 縝密完善專業服務
林丕容總院長提醒，不管選擇何種近視雷射方式，在接受治療時，應選擇專業的醫療院所，並經過縝密完善的評估檢查，像是知名連鎖眼科就提供約21項的檢查，包含角膜厚度、弧度、角膜地形及視網膜眼底等，在清楚了解眼睛健康狀況後再進行雷射視力矯正，才能擁有優良的術後視力品質。
他同時說明，現在近視雷射手術已經發展得相當成熟，不少國際運動名人也都接受過近視雷射，而台灣眼科醫師專業矯正近視的能力在亞洲名列前茅，許多外國人或旅居國外者都會到台灣來手術，知名連鎖眼科體系成立30年，近視雷射案例已逾22萬眼，手術醫師群經驗豐富，長久以來持續以全球同步的醫療技術與專業服務精神，提供患者安全有效的選擇。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53411
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