名家論壇》黃創夏／宮鬥藍的「超封建臍帶崇拜」

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喧喧鬧鬧這麼多年了，那一個地區，有人叫他「中正紀念堂」、有人稱呼是「中正廟」、也有人稱呼官方正式名稱「自由廣場」，各自相安，哪需要在參選台北市長當成重要議題？
請問：這個地區的主管機關是台北市政府嗎？
並不是，是文化部在主管，這就更讓人覺得莫名其妙了，蔣萬安若真的如此關切這個議題，他身為立法委員，早該依據職權在立法院行使問政權，不走正軌，反而在並非主管的台北市長選舉當議題？莫名其妙！
蔣萬安在搞甚麼鬼啊？很多人都會因此質問：幹嘛要去搞一個莫名其妙的話題！
這就是蔣萬安身在那個「超穩定封建臍帶崇拜」文化的國民黨環境的最大困境！
這個前現代的封建團體，真正在乎的是「血脈」和「連結」，看待人物不是人的能力或人之品格，最在乎的是這個人和國民黨權貴傳承是怎麼樣的「人和人的連結」？
蔣萬安為什麼要突然去處理一個並非當務之急的改名？
因為他知道在「宮廷藍」和「宮鬥藍」那一群超封建與超排他的群體當中，他的「庶出」身分，隨時都會被那些自居「藍血人」的沒落貴族們惡整，如同他們現在正在對付朱立倫的凶狠是一模一樣！
說到朱立倫，真心建議朱立倫該馬上請辭國民黨黨主席，不必拖到11月26日開票後，以目前這樣庸弱、誰都叫不動還一直被惡鬥的國民黨黨主席角色，撐著只是自己痛苦，還有讓「宮鬥藍」復辟與踐踏，情何以堪！
朱立倫上頭有著一大堆「退而不羞」的八大公、九大老不甘寂寞、愛下指導棋；外頭還有趙少康和「戰鬥藍」頤指氣使，現在連被黨中央認證「很弱」的羅智強都可以放肆地騎在他頭上，一向被國民黨宮廷派譏諷為「精算」的何以淪落至此？
咎由自取！
朱立倫沒有認清楚自己在國民黨這個「前現代超穩固臍帶崇拜封建體系」當中，永遠只是「跑腿的」！
朱立倫別想角逐更上一層樓，因為那些自居是「上三旗、下五旗」，自認天生就是統治階層的「藍血人」眼中，朱立倫等永遠都只是長工和跑腿。
約在2021年的上半年，那時朱立倫尚未下定決心回鍋黨主席，在一次向外徵詢的場合當中，朱立倫認為有很多黨內人士認為以朱立倫的歷練，他是「國民黨最後的獨生子」，因此朱立倫自我說服應該出面扛起國民黨的家業。
當時就有人當面對朱立倫說，朱立倫根本搞錯了，在國民黨的「臍帶崇拜」體系認知當中，朱立倫頂多只是「養子」，根本不可能被視為是「獨生子」！
因為在「宮廷藍」認知當中：朱立倫「血統不高貴」，父親只是地方公職，母親還是台灣本地人；他的岳父高育仁，早在李登輝掌握大權時，就被踢出國民黨權力核心，投置閒散三十年！
在1949那個動盪年代，那些跟隨著蔣介石政權來台灣的「藍血人」體系，才是國民黨「臍帶崇拜」中的「八旗親王」、「皇親貴冑」、「貝勒將軍」與「仕宦子弟」，這麼一群人過去打著「漢賊不兩立，反攻復國」的口號，盤據高位，享受資源，吃香喝辣；現在則是偽裝是「反戰和平者」，用「解放軍一定打過來，兵凶戰危」的恫嚇，夢想著有朝一日班師回朝！
這些人統稱是「宮廷藍」，他們以自己來自封建臍帶的關聯而自居高人一等，然後視國民黨內的其他人，如朱立倫、洪秀柱、江啟臣、甚至視曾經巨資協助國民黨的郭台銘，基本都只是管家、長工、園丁或者是帳房等級。
他們根本無法忍受朱立倫有心「當家」，正如同過去當洪秀柱真的想當「主婦」就被「換柱」一樣，還有不容郭台銘傳出應該思考是否要入主國民黨進行體質重整，「32大老」馬上聯名挺那個和黃復興黨部有淵源，而且可能很好控制的韓國瑜。
往事歷歷，都說明了「宮廷藍」只是把這些國民黨的跑腿者當成永遠只能是「包衣奴才」，連當「八旗綠營」都未必有資格，「宮鬥藍」不許他們真正以為自己是真正的掌櫃。
這也是「宮鬥藍」當然也一定要故意逼桃園市舉行初選，以破壞朱立倫正在鋪陳徵召魯明哲或萬美玲的嘗試，因為這些人物和國民黨臍帶的淵源，更疏遠！
認清了這一點，朱立倫就應該知道根本不存在可以對外作戰的「戰鬥藍」，只有自居「藍血人」活在自己的沒落貴族幻覺當中的「宮鬥藍」，不容朱立倫在臥榻邊酣睡。
至於蔣萬安，也只能靠著「中正廟」的廟會儀式，設法讓「宮鬥藍」閉嘴了！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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